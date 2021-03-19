"هوندا" تودع سيارتها S660 بموديل خاص

كشفت شركة هوندا النقاب عن سيارتها S660 MODULO X VERSION Z، التي تودع بها أيقونتها المكشوفة والمزودة بسقف Targa.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الخاصة تقف على عجلات خفيفة مطلية باللون الأسود بقياس 15 بوصة في الأمام و16 بوصة في الخلف، كما تتميز السيارة بلون الطلاء الرمادي المعدني والتوقيعات الخاصة، واسم النسخة المطلي بالكروم الداكن، مع الجناح الخلفي، الذي أضفى على السيارة المزيد من الطابع الرياضي.

وتزدان المقصورة الداخلية بحليات كربونية مع الأسطح المصنوعة من الجلد الصناعي الأحمر العنابي على مقاعد ألكانتارا الرياضية ومقود رياضي ولوحة القيادة بتصميمها الخاص، ويظهر اللون الأحمر أيضا على السجاد وفي غطاء قسم السقف، ويظهر ملصق الموديل الخاص على الكونسول الأوسط.

ويزأر بداخل السيارة المكشوفة محرك تربو ثلاثي الأسطوانات سعة 660 سم مكعب، وبقوة 64 حصان/104 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل حركة يدوي.