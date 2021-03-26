"هونور" تحتفي بالحاسوب اللوحي Pad 7 الجديد

أطلقت شركة هونور الحاسوب اللوحي Pad 7 الجديد، الذي يمتاز بشاشة IPS-LCD قياس 1ر10 بوصة بدقة وضوح Full HD.

وأوضحت الشركة الصينية أن الحاسوب اللوحي Pad 7 الجديد ينبض بداخله المعالج ميدياتيك Helio G80، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 أو 128 جيجابايت.

ويعمل الحاسوب اللوحي Pad 7 الجديد بنظام التشغيل أندرويد 10، وتدعم شاشته، التي تشغل نسبة 80% من الجسم، وظيفة الشاشة المقسمة (Split Screen)، والتي تتيح إمكانية عرض 4 تطبيقات في آن واحد.

ويتوفر الحاسوب اللوحي Pad 7 الجديد باللون الأسود أو الأزرق.