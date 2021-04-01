"هونور" تقدم سوار اللياقة البدنية Band 6 الجديد

"هونور" تقدم سوار اللياقة البدنية Band 6 الجديد
صورة: د.ب.أ
الخميس 1 أبريل 2021 - 02:04

كشفت شركة هونور النقاب عن سوار اللياقة البدنية Band 6 الجديد، الذي يتمتع بمقاومة الماء حتى عمق 50 مترا.

وأوضحت الشركة الصينية أن سوار اللياقة البدنية Band 6 الجديد يأتي بشاشة AMOLED قياس 47ر1 بوصة بدقة وضوح 194 × 368 بيكسل، مع بطارية تدوم حتى 14 يوما.

ويدعم سوار اللياقة البدنية 10 أوضاع رياضية مختلفة منها المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية، كما أنه مزود بمستشعرات لقياس النبض ونسبة الأوكسجين بالدم وتتبع النوم وتقييم جودته.

وللاستفادة من هذه المزايا يتعين على مستخدمي جوجل أندرويد وأبل آي أو إس تنزيل تطبيق Honor Health من متجر التطبيقات المعني.

أوضاع رياضية مختلفة سوار اللياقة البدنية شركة هونور مقاومة الماء

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