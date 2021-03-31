هيئات تنتقد نظام "المساهمة الجديد" بكلميم

هيئات تنتقد نظام "المساهمة الجديد" بكلميم
صورة: مواقع التواصل الاجتماغي
الأربعاء 31 مارس 2021 - 04:44

وصفت جمعيات تجارية ومهنية وحرفية بإقليم كلميم طريقة احتساب وتنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة بصيغته الحالية بـ”الجائرة وغير العادلة”، وبأنها “لا تستجيب لطموحات التجار بقدر ما تعتبر إجحافا في حقهم”.

وأعلنت الهيئات ذاتها، في بيان توصلت به هسبريس، رفضها التام لطريقة احتساب السنة الانتقالية في نظام المساهمة المهنية، “لما سيكون لها من تبعات سلبية، سواء من حيث الضرر الذي ستلحقه بالتجار الصغار أو في الجانب المتعلق بتوسيع حدة الفوارق الاجتماعية”.

وعبر البيان الموقع من طرف عشرة تنظيمات مهنية عن استنكار ظروف تنزيل النظام سالف الذكر، “الذي لم تراع في تنزيله الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا”.

وعزت الهيئات الموقعة أسباب رفضها نظام المساهمة الجديد إلى “ما طرحه من إشكالات عديدة خلال عملية تسطيره، وما شابها من غياب للعدالة الجبائية وانعدام المقاربة التشاركية مع الجمعيات والمنتسبين الحقيقيين للقطاع”.

المساهمة المهنية كلميم هيئات مهنية

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