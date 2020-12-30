هيئة بريطانية تجيز لقاح أكسفورد ضد "كوفيد-19"

أعلنت الحكومة البريطانية وشركة أسترازينيكا، اليوم الأربعاء، أن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية سمحت باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد.

وجاء في بيان نشرته شركة الأدوية أن الترخيص أوصى بتناول جرعتين بفاصل زمني يتراوح بين أربعة و12 أسبوعا.

وقالت أسترازينيكا إن هذا النظام ثبت أنه “آمن وفعال في الوقاية من أعراض كوفيد-19” أثناء التجارب، حيث لم يتم تسجيل حالات خطيرة ولا حالات تستدعي نقلها إلى المستشفى بعد أكثر من 14 يوما من الجرعة الثانية.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن توزيع اللقاح سوف يبدأ اليوم الأربعاء حتى يتمكن الناس من التطعيم اعتبارا من 4 يناير.

وذكر لشبكة سكاي نيوز: “أنا الآن، بهذه الموافقة هذا الصباح، على ثقة تامة من أنه يمكننا تطعيم عدد كاف من الأشخاص المعرضين للخطر بحلول الربيع، ويمكننا الآن رؤية طريق الخروج من هذا الوباء”.

وأضاف: “سوف تكون الأسابيع القليلة المقبلة صعبة. يمكننا أن نرى الضغوط الآن على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ومن الأهمية بمكان أن يتبع الأشخاص القواعد ويبذلون كل ما في وسعهم لوقف الانتشار، لا سيما السلالة الجديدة من هذا الفيروس التي تنتقل بشكل أسرع”.

وأشار هانكوك إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من الإجراءات للحد من انتشار كورونا في البرلمان في وقت لاحق اليوم الأربعاء بعد ارتفاع عدد الحالات.

وسوف يحصل الأشخاص “الأكثر عرضة لخطر” الإصابة بكورونا على اللقاح أولا، وفقا لنصيحة اللجنة البريطانية المشتركة للتطعيم والتحصين.

وقالت الحكومة في بيان: “سوف تبدأ هيئة الخدمات الصحية الوطنية الآن في وضع استعداداتها المكثفة في مرحلة التنفيذ لطرح لقاح جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا”.

وأضاف البيان: “مع اعتماد لقاحين الآن، سوف نتمكن من تطعيم عدد أكبر من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وحمايتهم من المرض وتقليل الوفيات وتكدس المستشفيات”.

وغرد رئيس الوزراء بوريس جونسون على “تويتر” قائلا: “إنها لأخبار رائعة حقا-وانتصار للعلوم البريطانية-أن لقاح /أسترازينيكا/أكسفورد/ قد تمت الموافقة عليه للاستخدام”.

وأضاف: “سوف نتحرك الآن لتطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص في أسرع وقت ممكن”.

يشار إلى أن اللقاح هو الثاني الذي تتم الموافقة عليه للاستخدام في بريطانيا.

وكان لقاح من إنتاج شركتى فايزر وبيونتك هو أول لقاح يحصل على الضوء الأخضر في بريطانيا من جانب وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية في 2 دجنبر الجاري، وبدأ استخدامه للأشخاص الأكثر عرضة للخطر وكبار السن في الأسبوع التالي.

وكان أطباء من انجلترا واسكتلندا وويلز قد صرحوا سابقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنهم ينتظرون الموافقة على لقاح أسترازينكا/أكسفورد قبل أن يتمكنوا من البدء في طرح اللقاحات على مرضاهم.