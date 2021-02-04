هيئة جمعوية تحذر من السرقات في "أولاد جرار"

دقت جمعية الجيل المبادر، الناشطة بمنطقة أولاد جرار إقليم تزنيت، ناقوس خطر تنامي مجموعة من الممارسات غير القانونية بدوار إدغ الواقع بنفوذ جماعة الركادة، والمتمثلة في جرائم السرقة وتخريب ممتلكات الغير.

وأشارت الهيئة ذاتها، في شكاية موجهة إلى النيابة العامة المختصة بابتدائية تزنيت، إلى أن دوار إدغ شهد، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تنفيذ عمليات سرقة عديدة استهدفت غالبيتها منتوجات زراعية ورؤوس ماشية، فضلا عن كميات من الكازوال داخل ضيعات تعود ملكيتها إلى فلاحي المنطقة.

وأوضحت الشكاية، التي توصلت بها هسبريس، أن الواقفين وراء هذه الأعمال الإجرامية أقدموا، خلال السنة الجارية، على تكسير مجموعة من الألواح الشمسية المستعملة في استغلال المياه الجوفية، إضافة إلى اقتحام منازل عديدة أثناء غياب أصحابها والسطو على مبالغ مالية؛ ما تسبب في إثارة الرعب وعدم الإحساس بالأمن وسط الساكنة المحلية.

وأوردت جمعية الجيل المبادر أن المتضررين من الممارسات المذكورة قاموا بإيداع شكاياتهم لدى الجهات المعنية، بمن فيها عون السلطة بالدوار ومصالح قيادة أولاد جرار والدرك الملكي بسرية تزنيت؛ غير أنها لم تقم بالمتعين، مما ساهم في انتشار العديد من الجرائم وغياب الأمن بإدغ، وكذا تسهيل عملية بيع المسروقات المتحصلة.

والتمست الجمعية عينها من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتزنيت التدخل العاجل قصد إنهاء مسلسل هذه الأفعال الممنوعة وتوفير الأمن بالمنطقة، إلى جانب الوقوف على جميع القضايا المرفوعة وإنصاف أصحابها.