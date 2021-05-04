هيسطوريا: الحاج المسفيوي القاتل المتسلسل

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‫تعليقات الزوار

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  • لا حولة ولا قوة إلا بالله
    الثلاثاء 4 ماي 2021 - 22:52

    ومازال قاليك الحاج.هل ذهب الى الحج لي يعود لي يقتل في النساء ولم تكفيه واحدة أو اثنتين بل ستة وثلاثون.حطم الرقم القياسي.شر البلية ما يضحك وبعض الناس يقولون أين هو الزمن الجميل.هذا هو الزمن الجميل اللذي يتبجحون به الفرق أن في ذلك الوقت ليست هناك انترنيت لتورينا الزمن الجميل والآن أصبحت الأنترنيت في متناول الجميع ومعها علمنا ما حدت من قبل وما يحدت الآن.الحاج قاليك.لا حولة ولا قوة إلا بالله

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