"هيونداي" تطلق سيارتها Ioniq 5 الكهربائية خلال الصيف

أعلنت شركة هيونداي عن طرح إصدار First-Edition من السيارة Ioniq 5 الجديدة المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي الخالص خلال فصل الصيف القادم.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة الجديدة تتميز من خلال الطابع العصري مع لمسات تبرز اعتمادها على نظام الدفع الكهربائي، وذلك من خلال الكشافات النحيفة للغاية والعضلات المفتولة على غطاء حيز المحرك والمرايا الصغيرة والتصميم حاد الزوايا في بعض الأركان.

وتظهر السيارة المدمجة بطول 4640 ملم وعرض 1890 ملم وارتفاع 1600 ملم، كما تعتمد السيارة من الناحية التقنية على المنصة الكهربائية E-GMP، والتي تم تطويرها خصيصا للموديلات الهجين والعاملة بخلايا الوقود والكهربائية الخالصة.

ويتوفر إصدار First-Edition من السيارة بمحركين كهربائيين بقوة 313 حصان مع بطارية سعة 58 كيلووات ساعة تصل بالسيارة إلى مدى السير 450 كلم، وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في 2ر5 ثانية.