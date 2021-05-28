هيونداي تطلق نسخة الدفع الهجين من Tucson

أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق نسخة الدفع الهجين Plug-in من سيارتها Tucson، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارة الدفع الرباعي المدمجة الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين تربو رباعي الأسطوانات بقوة 180 حصان، وآخر كهربائي بقوة 91 حصان، بينما تبلغ القوة الكلية لنظام الدفع 265 حصان/350 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وبفضل البطارية سعة 8ر13 كيلووات ساعة يبلغ مدى السير 74 كلم. وتقف السيارة على جنوط قياس 19 بوصة، كما تحصل على خدمات قمرة رقمية، ومكيف هواء ثنائي المناطق، وكاميرا الرجوع للخلف، ونظام دمج الهواتف الذكية عبر أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

وتزخر السيارة بالعديد من الأنظمة المساعدة مثل مساعد الصف، ومساعد الحفاظ على حارة السير، ومساعد الضوء العالي، ومساعد الكبح الاضطراري، مع محذر التصادم الأمامي، مع وظيفة التعرف على المارة وراكبي الدراجات.

وتتألق المقصورة الداخلية بسقف باللون الأسود، ومقاعد رياضية مكسوة بالجلد، مع خيوط حياكة باللون الأحمر.