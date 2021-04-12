واحة "إسي آيت منصور" تعتمد الزراعة البيولوجية ضواحي تافراوت

تعرف الزراعة البيولوجية بكونها نوعا من العمليات الإنتاجية المعتمدة على الوسائل البيولوجية والطبيعية الخالية من المبيدات والطفيليات وجميع المواد الكيماوية، وهي النقطة الإيجابية التي كانت كافية لجلب فئة عريضة من المستهلكين للإقبال على المنتجات “البيو” منذ بداية اعتماد هذا النمط لأول مرة بالعالم سنة 1924.

ويصنف المغرب من بين الدول على الصعيد القاري التي كانت سباقة إلى تبني الإنتاج الزراعي البيولوجي، معتمدا في خطته الفلاحية هاته على موارده البشرية والطبيعية المهمة؛ الشيء الذي ساهم بشكل كبير في إنعاش الحركة الاقتصادية والتقنية في عدد من الجهات والأقاليم بالمملكة.

وتعتبر واحة إسي آيت منصور، الواقعة بضواحي مدينة تافراوت في النفوذ الترابي لجماعة أفلا إغير، والمعترف بها من لدن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، واحدة من بين المناطق بالمغرب التي اختارت ساكنتها منذ عقود نمط الزراعية البيولوجية كمورد معيشي؛ لكن بطرق تقليدية تعتمد على الشعير والقمح فقط، قبل أن يلجأ العديد من شباب المنطقة خلال السنوات العشر الأخير إلى تطوير طرق الإنتاج والتسويق عن طريق العمل التعاوني.

تطوير الزراعة البيولوجية

“الزراعة البيولوجية هو نمط إنتاجي متوارث منذ القدم بواحة واحة إسي آيت منصور، وجدنا أجدادنا وهم ينتجون عبره الشعير والقمح بطرق طبيعية خالية من أي مبيدات؛ وهو ما نعمل عليه إلى اليوم، حيث كشباب اخترنا العمل على تطوير هذه الزراعة، واعتماد منتوجات جديدة ذات قيمة تجارية وتعميمها على فئة الساكنة المحلية ضمانا لربح أكبر ومستوى عيش أفضل”، يقول أحمد الإسماعيلي؛ وهو فلاح شاب بالمنطقة.

وأوضح الإسماعيلي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن تجربته في تطوير القطاع ابتدأت سنة 2014 بعدما استقدم منتوجات زراعية عديدة؛ من بينها الزعفران والكامون والحبة السوداء والحلبة للوقوف على مدى نجاح غرسها بتربة أفلا إغير، خصوصا أن المنطقة معروفة بارتفاعها الكبير عن سطح البحر ومناخها الحار في الصيف وبارد في الشتاء.

تقنيات فلاحية حديثة

الفلاح الشاب الذي تحدث لهسبريس أفاد بأن العمل في الإطار التعاوني والشراكة مع جهات عديدة، على رأسها وزارة الفلاحة، والاستشارة الفلاحية من أجل بلورة تقنيات حديثة، إضافة إلى مجهودات مزارعي واحة إسي آيت منصور في تهيئة الأرض وتنقيتها وحرثها، فضلا عن احترام التوقيت المخصص لغرس كل منتوج على حدة… كلها مقومات أساسية ساهمت بشكل ملحوظ في تحسن الزراعة البيولوجية بالمنطقة، كما وجودة وتسويقا.

وأورد أحمد الإسماعيلي أن المدرسة الحقلية من بين التقنيات الحديثة المعتمدة بأفلا إغير؛ وهي التجربة الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، وتتميز بدورها الكبير في تلقيح المنتوجات بواسطة الحشرات البرية، والتي تم خلالها التركيز على الكامون والتمور ومجموعة من الخضر البيولوجية، وذلك ضمانا لتفادي استعمال المواد الكيماوية في التلقيح عبر استقطاب الحشرات إلى الحقول وتمكينها من وسائل العيش والاستقرار.

“المديرية الإقليمية للفلاحة بتزنيت تدعمنا في كل ما يخص بتهيئة الواحة من سواق وصهاريج وحواجز حجرية للوقاية من الفيضانات ومحاربة انجراف التربة، إضافة إلى تمكيننا من ثقوب استكشافية عديدة مزودة بالطاقة الشمسية من أجل السقي والري، إضافة إلى بئرين لدعم العيون المائية المتواجدة بالمنطقة”، يضيف المتحدث ذاته.

وطالب الإسماعيلي مصالح الوزارة الوصية على قطاع الفلاحة باستغلال الفرشة المائية الغنية للواحة وتمكين الفلاحين بآبار إضافية بجنوب الواحة، قصد تجاوز الخصاص الذي تعرفه المنطقة في مياه السقي ابتداء من شهر ماي، والتفكير في بناء سد لتجميع مياه الأمطار على اعتبار أن هذه الخطوة ستعود بالنفع على الزراعة البيولوجية، وكذا ستكون درعا واقيا من الفيضانات.

مجهودات وزارة الفلاحة

في سياق دعم الزراعة البيولوجية، تعمل المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة بتزنيت على تنزيل مشروع تهيئة واحة إسي آيت منصور ضمن برنامج الجيل الأخضر 2020-2030؛ من خلال التهيئة القارية للواحة التي بلغت نسبة إنجازها 65 في المائة بتكلفة مالية بقيمة 26.6 ملايين درهم، وتهدف إلى تقوية جنبات الأودية وحماية الأراضي الفلاحية بالمتاريس الحجرية.

ويهم الشطر الثاني من المشروع الذي رصدت له ميزانية 8.5 ملايين درهم التهيئة الهيدروفلاحية للمحيطات المسقية، عبر جلب وإصلاح العيون وتعبئة المياه الجوفية في سافلة الواحة وبناء وإصلاح الصهاريج وابتكار أنظمة التخزين؛ وهي العملية التي ستشمل أيضا السواقي والمنشآت الهيدروفلاحية ومنافذ مراقبة وتنقية الخطارات، حيث شملت الأشغال إلى حدود اليوم تسعة آلاف متر من السواقي وثلاث عيون وأربعة صهاريج، إلى جانب التجهيز الهيدروميكانيكي لثقبين باعتماد الطاقة الشمسية.

كما يضم المشروع المذكور أشغال التنقية والعناية بالنخيل، عبر توزيع المجالات للأنشطة الزراعية والتخفيف من كثافة الأشجار بالاستغلاليات الفلاحية والتقليل من مسببات الحرائق بغلاف مالي إجمالي يبلغ 5 ملايين درهم ببرنامج تدخلات مكون من 47 ألف وحدة نفذت منه 37 ألف وحدة بنسبة إنجاز تقدر بحوالي 80 في المائة.

مواكبة الاستشارة الفلاحية

يشتغل المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية على تنزيل برنامج دعم التعاونيات الفلاحية الخدماتية بواحة إسي آيت منصور عبر تمكين التنظيمات المتعاونة بمجموعة من التقنيات التي من شأنها تطوير وثمين زراعة الخضر البيولوجية والأعشاب الطبية والعطرية، من خلال ترشيد استعمال مياه السقي وإنتاج السماد العضوي والجني والتخزين والتلقيح والتنقية والصيانة.

ويهدف البرنامج، الذي يجمع بين مصالح وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والغرفة الفلاحية سوس ماسة، إلى مواصلة تحسيس الفلاحين والشباب بخلق تعاونيات خدماتية واستغلال المجال السفلي للواحة في الزراعة البيولوجية والحفاظ على التوازن البيئي.

كما تهتم مؤسسة الاستشارة الفلاحية، عبر مختلف برامجها، بالتكوين والتدريب والاستشارة النوعية وتمكين التعاونيات المستهدفة من المواكبة المتخصصة في الإعداد والتمويل والتثمين والتسويق وتحديد المواهب المجالية والتوجيه نحو الفرص الناجحة والمستدامة، وكذا من أجل الحصول على الرخص والشهادات الإدارية اللازمة من أجل مزاولة مهامها في أحسن الظروف، إضافة إلى تأطيرها في اعتماد مبادئ الكفاءة الجيدة قصد الرقي إلى مستوى التعاونيات المقاولاتية.