وادو يثير الجدل بشأن دعم المدرب خاليلوزيتش

عاد عبد السلام وادو، الدولي المغربي السابق، لإثارة الجدل بـ”تدوينة” جديدة، عبر فيها عن دعمه الكامل للناخب الوطني البوسني وحيد خاليلوزيتش، عقب الانتقادات التي طالت الأخير بسبب تراجع الأداء العام للمنتخب المغربي في المباريات الأخيرة، قياسا بالمستوى الفني والإمكانيات التي يتوفر عليها لاعبو “الأسود”.

وكتب وادو، في منشور عبر صفحته في “فيسبوك”: “دعمي لهذا الرجل الصريح والصادق، الذي يشتغل بمبادئ لا تترك أي فرصة للغشاشين والمؤذين..نطلق سيدي، طالما رفعت أصعب التحديات”.

واستعمل وادو عبارة “الذئاب الجائعة” للإشارة إلى الانتقادات التي تطال العمل الذي يقوم به خاليلوزيتش على رأس الإدارة الفنية للمنتخب المغربي، مردفا: “المشروع يستغرق وقتا لتنزيله..وستنجح في ذلك إذا تم السماح لك بمواصلة العمل”.

ولقيت “التدوينة” تفاعلا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر تعليقات جلها أدانت موقف وادو مجددا، معتبرة أن الدولي المغربي السابق لا يفوت الفرصة للظهور “عكس التيار”.

وكان وادو أثار الجدل قبل حوالي 3 أسابيع، عندما اختار التعبير عن دعمه للجزائري خير الدين زطشي، على حساب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في سباق نيل عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، علما أنها آلت في الأخير للقجع وللمصري هاني أبوريدو، بعد انسحاب الطرف الجزائري من السباق.