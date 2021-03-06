وادو يدعم مرشح الجزائر بدل لقجع بسباق الفيفا

وادو يدعم مرشح الجزائر بدل لقجع بسباق الفيفا
صورة: أرشيف
السبت 6 مارس 2021 - 23:07

عبر عبد السلام وادو، الدولي المغربي السابق، عن دعمه لخير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في سباق الحصول على مقعد في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي ينافس عليه كل من فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمصري هاني أبو ريدة.

ونشر وادو صورة تجمعه بزطشي مع وسم حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم على “تويتر”، وأرفقها بعبارة: “الرجل المناسب في المكان المناسب. رجل قادر على دعم كرة القدم الإفريقية من خلال نزاهته وصدقه وتواضعه وقيم عمله، وقبل كل شيء معرفته بخبايا الكرة الإفريقية. دعمي الثابت للسيد زطشي”.

ولقيت تغريدة وادو، الذي سبق وتولى منصب مساعد المدرب جمال بلماضي على رأس المنتخب الجزائري لأشهر قليلة العام الماضي، ردود فعل متباينة بين مؤيدة ومستغربة، خصوصا وأن زطشي حالياً يلقى انتقادات لاذعة بخصوص حصيلته على رأس الاتحاد الجزائري من طرف جزائريين أنفسهم، معتبرين أن إنجاز “الكان” المحقق في ولايته يعود فيه الفضل إلى مدرب المنتخب واللاعبين دون غيرهم.

جدير بالذكر أن محكمة التحكيم الدولي (طاس) كانت قد قبلت، أمس، الطعن المقدم من طرف خير الدين زطشي شكلا، المتعلق برفض ملف ترشيحه لنيل مقعد في المكتب التنفيذي لـ”الفيفا”، في انتظار اجتماع ثانٍ للجنة مختصة، الأسبوع المقبل، للحسم في القضية مضمونا، والكشف عن مدى أحقية رئيس الاتحاد الجزائري في التقدم إلى انتخابات 12 مارس في الرباط.

خير الدين زطشي عبد السلام وادو فوزي لقجع فيفا

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

14
  • يوسف
    السبت 6 مارس 2021 - 23:11

    وافق شن طبقة او كما يقول المثل المغربي المشهور طاح الحك و صاب غطاه

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • خيانة
    السبت 6 مارس 2021 - 23:13

    خيانة مع سبق الاصرار والترصد . ماعهدنا منك هذا ياوادو سبحان مبدل الأحوال.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • خالد
    السبت 6 مارس 2021 - 23:14

    دابا نتا واش معانا ولا معا غانا أ وادو؟؟

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • richi
    السبت 6 مارس 2021 - 23:16

    ماغادي تصور والو يا وادو لا انت ولا هو .انك لست بمغربي حر .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مروان
    السبت 6 مارس 2021 - 23:16

    وادعو رجل تربى على قول الحقيقة مهما كلف الثمن .قد نتفق معه او نختلف هذا لا يعنيه يقول ما يراه ومقتنع به

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ba hamiiid
    السبت 6 مارس 2021 - 23:16

    تصرف لا يليق إلى مستوى اسود الاطلس، خيانة من هذا vaut à rien نحن في امس الحاجة إلى التضامن و التلاحم ضد أعداء وحدتنا الترابية. فلتسقط عنه الجنسية المغربية بما انه أسقط روح الوطنية ولبس لباس العدو.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ملاحظ
    السبت 6 مارس 2021 - 23:19

    مدرب فاشل لا يتجاوز شهورا في كل منصب يحصل عليه . دعمه للمرشح الجزائري هو نكاية في لقجع الذي لم يدعمه في نزاعه الذي افتعله للنصب على المولودية الوجدية

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • العيادي
    السبت 6 مارس 2021 - 23:19

    وادو خاض غمار التدريب وتبين بالملموس أنه كان فاشلا وحتى كلاعب لم يكن مرموقا ولا ذا موهبة. أن يدعم زطشي فهذا يؤكد نزعة الإنتقام عند ه لأنه في الغالب يعزو فشله إلى فريق مولودة وجدة الذي أقاله إبان اعتدائه على سائق حافلة الفريق.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • sami
    السبت 6 مارس 2021 - 23:19

    السي وادو حر ادعم لي بغا..كل واحد عندو الحق ادعم لي عجبو..خليونا من الحسابات الخاوية…

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • البرتقالة المرة
    السبت 6 مارس 2021 - 23:22

    هههههه اصلا دعمه لزطشي لن يسمن او يغني فوزي لقجع من جوع تغريدات من أجل البوز فقط و يمكن تشبيه خرجات وادو بإستقالات لباجدة(لعب الدراري)

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • دايز
    السبت 6 مارس 2021 - 23:23

    أصلا شكون هاد وادو عطيتوه اكثر من قدره انكم ادرجتم رأيه في هد المنصة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عنتاب بريك
    السبت 6 مارس 2021 - 23:26

    وادو يدعم مرشح الجزائر بدل لقجع بسباق الفيفا
    من حقو هو حر !! مال لقجع مقدس !! وماذا يقال عن مؤامرة دعم المدعو لقجع لاعدى أعداء المغرب وهو الجنوب أفريقي الذي يدعم الانفصاليين ويعدهم بدخولهم للكاف واحبط مرشحين من الدول الصديقة كوط ديفوار والسنغال ؟؟
    ام ان المدعو لقجع اصبح فوق الجميع ولا يمكن معارضته ؟؟؟ بلد انهار فيه كل شيء واصبح بيع الوهم هي العملة الرائجة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الواثق بالله
    السبت 6 مارس 2021 - 23:26

    وادو اعلم بكرة القدم الافريقية لذالك دق هذا المسمار في رأس لقجع ورشح الرجل الافضل والمناسب للكرة الافريقية

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • achat
    السبت 6 مارس 2021 - 23:30

    يقول المثل المغربي انا وخويا على ولد عمي وانا ولد عمي على البراني.
    خلاصة الكلام مسدقتيش

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الصقلي .. القانون والإسلام‎
السبت 6 مارس 2021 - 17:30 26

الصقلي .. القانون والإسلام‎

صوت وصورة
مغربيات يتألقن في الطيران الحربي
السبت 6 مارس 2021 - 14:30 9

مغربيات يتألقن في الطيران الحربي

صوت وصورة
مدينة فوق الكهوف
السبت 6 مارس 2021 - 12:52 7

مدينة فوق الكهوف

صوت وصورة
بالأمازيغية: خدمة الأداء عبر الهاتف
السبت 6 مارس 2021 - 11:47 19

بالأمازيغية: خدمة الأداء عبر الهاتف

صوت وصورة
مدينة آسفي تغرق
السبت 6 مارس 2021 - 11:16 18

مدينة آسفي تغرق

صوت وصورة
جديد الزبير هلال
السبت 6 مارس 2021 - 10:15

جديد الزبير هلال