وادو يدعم مرشح الجزائر بدل لقجع بسباق الفيفا

عبر عبد السلام وادو، الدولي المغربي السابق، عن دعمه لخير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في سباق الحصول على مقعد في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي ينافس عليه كل من فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمصري هاني أبو ريدة.

ونشر وادو صورة تجمعه بزطشي مع وسم حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم على “تويتر”، وأرفقها بعبارة: “الرجل المناسب في المكان المناسب. رجل قادر على دعم كرة القدم الإفريقية من خلال نزاهته وصدقه وتواضعه وقيم عمله، وقبل كل شيء معرفته بخبايا الكرة الإفريقية. دعمي الثابت للسيد زطشي”.

ولقيت تغريدة وادو، الذي سبق وتولى منصب مساعد المدرب جمال بلماضي على رأس المنتخب الجزائري لأشهر قليلة العام الماضي، ردود فعل متباينة بين مؤيدة ومستغربة، خصوصا وأن زطشي حالياً يلقى انتقادات لاذعة بخصوص حصيلته على رأس الاتحاد الجزائري من طرف جزائريين أنفسهم، معتبرين أن إنجاز “الكان” المحقق في ولايته يعود فيه الفضل إلى مدرب المنتخب واللاعبين دون غيرهم.

جدير بالذكر أن محكمة التحكيم الدولي (طاس) كانت قد قبلت، أمس، الطعن المقدم من طرف خير الدين زطشي شكلا، المتعلق برفض ملف ترشيحه لنيل مقعد في المكتب التنفيذي لـ”الفيفا”، في انتظار اجتماع ثانٍ للجنة مختصة، الأسبوع المقبل، للحسم في القضية مضمونا، والكشف عن مدى أحقية رئيس الاتحاد الجزائري في التقدم إلى انتخابات 12 مارس في الرباط.