وادو يدعم مرشح الجزائر بدل لقجع بسباق الفيفا

عبر عبد السلام وادو، الدولي المغربي السابق، عن دعمه لخير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في سباق الحصول على مقعد في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي ينافس عليه كل من فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمصري هاني أبو ريدة.
ونشر وادو صورة تجمعه بزطشي مع وسم حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم على “تويتر”، وأرفقها بعبارة: “الرجل المناسب في المكان المناسب. رجل قادر على دعم كرة القدم الإفريقية من خلال نزاهته وصدقه وتواضعه وقيم عمله، وقبل كل شيء معرفته بخبايا الكرة الإفريقية. دعمي الثابت للسيد زطشي”.
ولقيت تغريدة وادو، الذي سبق وتولى منصب مساعد المدرب جمال بلماضي على رأس المنتخب الجزائري لأشهر قليلة العام الماضي، ردود فعل متباينة بين مؤيدة ومستغربة، خصوصا وأن زطشي حالياً يلقى انتقادات لاذعة بخصوص حصيلته على رأس الاتحاد الجزائري من طرف جزائريين أنفسهم، معتبرين أن إنجاز “الكان” المحقق في ولايته يعود فيه الفضل إلى مدرب المنتخب واللاعبين دون غيرهم.
جدير بالذكر أن محكمة التحكيم الدولي (طاس) كانت قد قبلت، أمس، الطعن المقدم من طرف خير الدين زطشي شكلا، المتعلق برفض ملف ترشيحه لنيل مقعد في المكتب التنفيذي لـ”الفيفا”، في انتظار اجتماع ثانٍ للجنة مختصة، الأسبوع المقبل، للحسم في القضية مضمونا، والكشف عن مدى أحقية رئيس الاتحاد الجزائري في التقدم إلى انتخابات 12 مارس في الرباط.
وافق شن طبقة او كما يقول المثل المغربي المشهور طاح الحك و صاب غطاه
خيانة مع سبق الاصرار والترصد . ماعهدنا منك هذا ياوادو سبحان مبدل الأحوال.
دابا نتا واش معانا ولا معا غانا أ وادو؟؟
ماغادي تصور والو يا وادو لا انت ولا هو .انك لست بمغربي حر .
وادعو رجل تربى على قول الحقيقة مهما كلف الثمن .قد نتفق معه او نختلف هذا لا يعنيه يقول ما يراه ومقتنع به
تصرف لا يليق إلى مستوى اسود الاطلس، خيانة من هذا vaut à rien نحن في امس الحاجة إلى التضامن و التلاحم ضد أعداء وحدتنا الترابية. فلتسقط عنه الجنسية المغربية بما انه أسقط روح الوطنية ولبس لباس العدو.
مدرب فاشل لا يتجاوز شهورا في كل منصب يحصل عليه . دعمه للمرشح الجزائري هو نكاية في لقجع الذي لم يدعمه في نزاعه الذي افتعله للنصب على المولودية الوجدية
وادو خاض غمار التدريب وتبين بالملموس أنه كان فاشلا وحتى كلاعب لم يكن مرموقا ولا ذا موهبة. أن يدعم زطشي فهذا يؤكد نزعة الإنتقام عند ه لأنه في الغالب يعزو فشله إلى فريق مولودة وجدة الذي أقاله إبان اعتدائه على سائق حافلة الفريق.
السي وادو حر ادعم لي بغا..كل واحد عندو الحق ادعم لي عجبو..خليونا من الحسابات الخاوية…
هههههه اصلا دعمه لزطشي لن يسمن او يغني فوزي لقجع من جوع تغريدات من أجل البوز فقط و يمكن تشبيه خرجات وادو بإستقالات لباجدة(لعب الدراري)
أصلا شكون هاد وادو عطيتوه اكثر من قدره انكم ادرجتم رأيه في هد المنصة
وادو يدعم مرشح الجزائر بدل لقجع بسباق الفيفا
من حقو هو حر !! مال لقجع مقدس !! وماذا يقال عن مؤامرة دعم المدعو لقجع لاعدى أعداء المغرب وهو الجنوب أفريقي الذي يدعم الانفصاليين ويعدهم بدخولهم للكاف واحبط مرشحين من الدول الصديقة كوط ديفوار والسنغال ؟؟
ام ان المدعو لقجع اصبح فوق الجميع ولا يمكن معارضته ؟؟؟ بلد انهار فيه كل شيء واصبح بيع الوهم هي العملة الرائجة
وادو اعلم بكرة القدم الافريقية لذالك دق هذا المسمار في رأس لقجع ورشح الرجل الافضل والمناسب للكرة الافريقية
يقول المثل المغربي انا وخويا على ولد عمي وانا ولد عمي على البراني.
خلاصة الكلام مسدقتيش