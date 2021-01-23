وادو يلجأ إلى "التدوينات" لانتقاد المولودية الوجدية

نشر عبد السلام وادو، المدرب السابق لنادي مولودية وجدة لكرة القدم، “تدوينة” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، تضمنت مجموعة من التفاصيل التي وسمت تجربته القصيرة مع “سندباد الشرق”، متوعداً رئيس الفريق، محمد هوار، بنشر مزيد من الدلائل بشكل يومي لكشف حقيقة الأمور داخل النادي، والتنديد بـ”هواية رئيس يحاول تشويه سمعة رجل كان كل همه المشاركة في تطوير كرة القدم الوطنية”، حسب وصف المدرب المغربي.
وكتب وادو في المنشور المذكور أن من بين ظروف العمل التي وفرها الرئيس هوار عدم وضع أي وسيلة تنقل رهن إشارته، ما كان يدفعه إلى أن يستقل سيارة أجرة للتنقل من وإلى ملعب التدريبات، فضلاً عن عدم توفير آلة لغسل الملابس وتجفيفها داخل النادي، الأمر الذي يستحيل معه القيام بحصص تدريبية يومية مزدوجة، لأن ملابس اللاعبين لا تكون جاهزة لإعادة الاستعمال.
وأشار وادو إلى أن الأمور المذكورة، التي طالما ندد بغيابها ونادى بتوفيرها عندما كان على رأس الإدارة الفنية للمولودية، توجد اليوم رهن إشارة الطاقم التقني الجديد.
وأضاف المدرب: “في وقت أنشر هذه التدوينة، تم دفع أجور 4 لاعبين بهدف تهدئة بقية المجموعة، دون نسيان الطاقم الطبي الذي ينتظر منذ أشهر صرف مكافآته”.
وختم وادو “تدوينته” بتأكيده أن رئيس مولودية وجدة “لا يحترم قانون الشغل ولا حقوق العاملين داخل النادي”، مرفقاً المنشور بمجموعة من “الفيديوهات” التي توثق تنقله إلى ملعب التدريبات عبر سيارة أجرة، وغسل ملابس اللاعبين من طرف أحد المستخدمين يدوياً.
انت مدرب فاشل وليس لك خيبري في التدريب وزيد مكملها بالبلطجية
لعب دراري صغار سير دعيه للقضاء مجتمع اش غيدير ليك تصدعو لينا راسنا بان ليك ناقصنا لمرضا ب ش حاجة يبدأ يشوه هاد ش فاش حادگين
هاد خينا عيق بزاف. عمرني شفت شي بنادم باغي يلصق بزز. مافيدكش هي مافيدكش ما مدرب ما والو. راك طيحتي براسك بزاف.
في الحقيقة فيه خروقات و حتى شراء نادي عريق مثل المولودية الوجدية بثمن زهيد لا يساوي ثمن شقة ، فهذا سرقة في حق فريق له تاريخ .
فريق المولودية الوجدية يساوي 3 مليار سنتيم على الاقل .
كان في الاول تحديد ثمن الفريق ، وًتكون في مزايادات علنية او تكون للفريق 100 قسمة ، تمكن عدة اشخاص من شراء القسم مثل في البورصة سيجعل الفريق لديه ميزانية مالية تساعده على جلب اللاعبين ثم يمكنها من اغناء الخزينة المالية للفريق .
و ليس بيع الفريق لولد هوار ب 100 مليون سنتيم !
انه العبث !
يجب اعادة تقييم المالي لفريق المولودية من جديد .
اما المدرب معروف باستقامته و صريح و لا يحدد الظلم وًالحكرة ، لكن ليس في مستوى فريق المولودية الوجدية ، مازالت تنقسه الخبرة .
و لذا اطلب من المسؤولين اعادة النظر في تقييم الفريق ، 100 مليون لفريق عتيد مثل وجد شيء مضحك و مولم في نفس الوقت
لو ان وادو لم تقع له هذه المشاكل مع المولودية فهل كان سيصرح بهذه الاشياء؟انا في نظري مايقوم وادو للترويج له فيدخل ضمن الصبيانيات لان المشكل ليس في الصابون والنقل…وهذا يبرهن بان ثقافة اللباقة محدودة عنده وغاءبة عنه…. فالمشكل بين المدرب والرئيس حول المستحقات بعد فسخ العقد….والمدرب ارتكب اخطاء هي سبب النزاع كعدم توصل اللاعبين بمستحقاتهم فالمدرب ليس ناطقا رسميا باسم اللاعبين..اما مشاكله الشخصيةيفتح بشانهاحوارا هادءا مع الرئيس كالتنقل من منزله الى الملعب.اما المستحقات فهناك عميد فريق….وما يقوم به الان فهو يقلل من قيمته ولا اظن ان ناديا محليا او حتى اجنبيا سييطلبه للتدريب لانه كثير المشاكل….
ولكن هذ الأمور عمر ما اشتكى منها المدرب السابق هذه أمور واهية لا أساس لها من الصحة انت سبق وأن عرضت عضلاتك على السائق ومن تم ظلت الظروف متوترة نفسيا بالنسبة لللاعبين مما كان له تأثير على التحصيل 5 مباريات ب4 هزائم وتعادل واحد وانت صرحت بنفسك انك لم تدرب الفريق الا مرتين ما السبب؟
معندي غراض لكن نقول لسي وادو لاعب الرائع والمدافع الصخرة أرض الله واسعة راه مكاينش غير وجدة مولودية مكتابش سير شوف شي فرقة أخرى..
Les réseaux sociaux regorgent d’informations qui militent pour le recours des deux parties contractantes HO (Houar, Ouaddou) à la méditation extrajudiciaire pour favoriser le dénouement heureux d’un litige largement débattu sur les réseaux sociaux