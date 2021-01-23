وادو يلجأ إلى "التدوينات" لانتقاد المولودية الوجدية

نشر عبد السلام وادو، المدرب السابق لنادي مولودية وجدة لكرة القدم، “تدوينة” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، تضمنت مجموعة من التفاصيل التي وسمت تجربته القصيرة مع “سندباد الشرق”، متوعداً رئيس الفريق، محمد هوار، بنشر مزيد من الدلائل بشكل يومي لكشف حقيقة الأمور داخل النادي، والتنديد بـ”هواية رئيس يحاول تشويه سمعة رجل كان كل همه المشاركة في تطوير كرة القدم الوطنية”، حسب وصف المدرب المغربي.

وكتب وادو في المنشور المذكور أن من بين ظروف العمل التي وفرها الرئيس هوار عدم وضع أي وسيلة تنقل رهن إشارته، ما كان يدفعه إلى أن يستقل سيارة أجرة للتنقل من وإلى ملعب التدريبات، فضلاً عن عدم توفير آلة لغسل الملابس وتجفيفها داخل النادي، الأمر الذي يستحيل معه القيام بحصص تدريبية يومية مزدوجة، لأن ملابس اللاعبين لا تكون جاهزة لإعادة الاستعمال.

وأشار وادو إلى أن الأمور المذكورة، التي طالما ندد بغيابها ونادى بتوفيرها عندما كان على رأس الإدارة الفنية للمولودية، توجد اليوم رهن إشارة الطاقم التقني الجديد.

وأضاف المدرب: “في وقت أنشر هذه التدوينة، تم دفع أجور 4 لاعبين بهدف تهدئة بقية المجموعة، دون نسيان الطاقم الطبي الذي ينتظر منذ أشهر صرف مكافآته”.

وختم وادو “تدوينته” بتأكيده أن رئيس مولودية وجدة “لا يحترم قانون الشغل ولا حقوق العاملين داخل النادي”، مرفقاً المنشور بمجموعة من “الفيديوهات” التي توثق تنقله إلى ملعب التدريبات عبر سيارة أجرة، وغسل ملابس اللاعبين من طرف أحد المستخدمين يدوياً.