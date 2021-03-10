وادو يُذَكر منتقديه بالمساهمة في "صندوق كورونا"

رد الدولي السابق عبد السلام وادو على الانتقادات التي وجهت إليه في الفترة الأخيرة بعد إعلان دعمه للجزائري خير الدين زطشي لعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ووجه وادو عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، الثلاثاء، رسائل إلى مصطفى الحداوي وعبد الحق رزق الله “مندوزا” ونور الدين نيبت ويوسف شيبو ومحمد الصالحي.

وغرد وادو قائلا: “أشكركم على رسائلكم الطيبة ولكل فلسفته الخاصة في حب الوطن. أتمنى لكم استمرارًا جيدًا في الربح من النظام دون أي قيمة مضافة لكرة القدم”.

وذكر وادو منتقديه، الذين وصفوه بـ”الخائن”، بمساهمته في صندوق جائحة “فيروس كورونا” المستجد بمبلغ 100 مليون سنتيم.