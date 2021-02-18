والي جهة طنجة يزور المنصة الحاضنة للمقاولات النسائية

قام محمد مهيدية، والي ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، بزيارة لمقر المنصة الحاضنة للمقاولات النسائية”Incubateur” ، حيث كان في استقباله كل من الشعيبية بالبزوي العلوي، رئيسة جمعية النساء المقاولات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وبوشتى المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، وإدريس فرحان، مكلف بمهمة التطوير المقاولاتي، ومحمد مغني، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة.

والتقى الوالي بالنساء الحاملات للمشاريع المقاولاتية، معربا عن التزامه اللامشروط بدعم كل المبادرات والمشاريع المنبثقة من النساء المقاولات بغية المضي قدما بالنسيج الاقتصادي للجهة وتحقيق التنمية المنشودة، مؤكدا في الآن ذاته استعداده لوضع كل التسهيلات من أجل استفادة المرأة المقاولة من كل الآليات التمويلية التي أطلقها الملك محمد السادس من أجل الإقلاع الاقتصادي وتجاوز الأزمات التي خلفتها الجائحة.

وفي هذا الإطار، أشارت الشعيبية بالبزيوي العلوي إلى أن الإحصائيات الأخيرة لبرنامج “انطلاقة” أظهرت أرقاما صادمة بخصوص عدد النساء المستفيدات من هذا البرنامج، حيث لم يتجاوز 15 في المائة على المستوى الوطني، مؤكدة أن هذه الزيارة “ستعطي نفسا جديدا لهذا البرنامج وستشكل دعما معنويا مهما للمبادرات والمشاريع الخاصة بالمقاولات النسائية في جهة الشمال”.

كما شددت رئيسة جمعية النساء المقاولات لجهة طنجة تطوان الحسيمة على ضرورة انخراط كل الفاعلين في البرنامج من أجل جعل التمويلات متاحة لفئة عريضة من النساء، عبر تعزيز عملية التواصل والتعريف بالبرنامج وكذا تسهيل وتبسيط المساطر.

يشار إلى أن برنامج “انطلاقة” يندرج في إطار التوجيهات الملكية التي تروم تسهيل الحصول على التمويل للمقاولات، ولا سيما الصغيرة جدا والصغيرة؛ وهو “برنامج متكامل لدعم وتمويل المبادرات المقاولاتية، والذي يدور حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي: تمويل ريادة الأعمال، تنسيق إجراءات الدعم، وتأييد ريادة الأعمال على المستوى الإقليمي. كما أن المنصة الحاضنة هي عبارة عن جهاز يهدف إلى دعم رائدات الأعمال في مسارهن المقاولاتي”.