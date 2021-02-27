ودادية القضاة تتفقد أحوال متشردين بخريبكة

قام أعضاء من المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية بخريبكة، صباح الجمعة، بزيارة إلى مركز دفء لإيواء الأشخاص بدون مأوى، الذي تشرف على تسييره جمعية الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك.

وحرص المشاركون في الزيارة، التي تأتي في إطار برنامج تضامني واجتماعي سطره المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، على تعزيز هذه المبادرة الإنسانية بتسليم مواد غذائية وأغطية وملابس للنزلاء المستفيدين من خدمات المركز.

وقال عبد الواحد هلوجي، الكاتب العام للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية بخريبكة، إن “الزيارة تأتي في إطار تفعيل البعد الإنساني الذي مافتئت الودادية الحسنية للقضاة تكرسه ضمن عملها وبرامجها الاجتماعية، وبتوجيهات ودعم من الأستاذ الفاضل عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه “تم تقديم مساعدة إنسانية باسم كافة قضاة الدائرة الاستئنافية بخريبكة لفائدة الأشخاص في وضعية هشة وبدون مأوى، شملت أغطية وأفرشة وألبسة ومواد غذائية، في إطار حس إنساني، ولكون القاضي كذلك جزءا من هذا المجتمع”.