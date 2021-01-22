ودادية القضاة تنفتح على الجامعة الدولية بأكادير

أشرف كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، عبد الله الجعفري، والوكيل العام بها، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، عبد الكريم الشافعي، على حفل توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجامعة الدولية بأكادير والفرع الجهوي للودادية؛ وذلك بغية تبادل الخبرات وتكثيف أواصر البحث العلمي والقانوني بين الطرفين.

كما تهدف الاتفاقية إلى فتح فضاءات المؤسسة الجامعية من أجل تنظيم لقاءات علمية وثقافية وأيام دراسية وندوات ودورات تكوينية، وتيسير الولوج إلى خزاناتها الورقية والرقمية أمام القضاة الممارسين الراغبين في مواصلة البحث العلمي والأكاديمي، فضلا عن فتح المجال لأسرهم لاستكمال دراستهم العليا بالمؤسسة.

وفي الجانب الآخر، التزم المكتب الجهوي بتنزيل بنود الاتفاقية بما يساعد على التكوين التطبيقي في أفق استمرار أواصر التعاون الثقافي والقانوني الذي يجمع الجامعة كمؤسسة تربوية وتكوينية وعلمية، والمكتب الجهوي الودادية الحسنية القضاة بأكادير كجمعية مهنية في قطاع العدالة رائدة في العمل الاجتماعي والثقافي.

يشار إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج السنوي للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير، في شقه العلمي والأكاديمي، الذي ينضاف إلى حزمة مبادرات في المجال الاجتماعي والتضامني والإنساني، تكرس شعار انفتاح المكتب الجهوي على محيطه الخارجي وتبني كل المبادرات الهادفة، بما يخدم أسرة العدالة.