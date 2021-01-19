ودادية المدربين تتملص من نزاع وادو والمولودية

اختارت ودادية المدربين المغاربة أن تنأى بنفسها عن التدخل في النزاع القائم بين الإطار الوطني عبد السلام وادو، المدرب السابق لفريق مولودية وجدة لكرة القدم، والمكتب المسير لهذا الأخير، في موقف يتعارض مع المبادئ الأساسية التي يفترض أن تقوم عليها الودادية لحماية مصالح المدربين المغاربة.
وغابت ودادية المدربين عن الأنظار في النزاع المذكور، بداية من المشكل مع سائق حافلة المولودية الذي اعتُبِر مشكلا شخصيا داخليا، إلى النزاع الكروي المحض، بعدما انفصلت إدارة الـ “MCO” عن عبد السلام وادو بشكل اعتبره هذا الأخير “وحشيا” عقب فسخ المكتب المسير للنادي العقد بينهما من طرف واحد.
وحاولت “هسبورت” التواصل مع رئيس ودادية المدربين عبد الحق رزق الله، الملقب بـ”ماندوزا”، لاستفساره عن موقف الودادية تجاه المشاكل التي اعترضت عبد السلام وادو في أول تجربة تدريبية له داخل أرض الوطن، إلا أنه فضل عدم التعليق على الموضوع.
وظلّت ودادية المدربين المغاربة، طيلة السنوات الأخيرة، محط جدل في ما يخص مواقفها المتضاربة في التعاطي مع ملفات “انتهاك” حقوق المدربين، فضلا عن الانتقادات الموجهة إليها حول استمرار دفاعها عن الأسماء نفسها وتجاهلها للجيل الجديد من المدربين الشباب.
جدير بالذكر أن وادو كان قد أفاد في بلاغ له، الأسبوع الماضي، بأنه فوجئ بإجراء تعديلات على العقد الذي كان يربطه بمولودية وجدة لأربع سنوات، مشيرا إلى أنه بعدما أبدى ردة فعل رافضة للتغييرات الأحادية المحدثة على عقده، قام مسؤولو الفريق بطرده “بطريقة وحشية في ظروف سيئة”، على حد تعبيره، مبديا أسفه على المعاملة التي لقيها من المكتب المسير للفريق الوجدي برئاسة محمد هوار.
سلام عليكم بالنسبة لموضوع المدرب وادو مناك تيار ضد المدرب بالفعل تكلم معه في نطاق العمل و لكن صب البنزين على النار اعطت الموضوع اكتر منو اما المدربين سنرى في المستقبل من يقف معهم لحل مشاكلهم وادو خلوق حسن السيرة وسلام
دائرة من المدربين داخل الودادية تريد فقط ان تحافظ بالاجماع على مصالحها. وبدل أن تكون مرجع للمدربين المبتدئين حتى يكن لهم موضع داخل المجموعة الكروية ويبصموا على مؤهلات تاهلهم لاخد زمام تدريب الفرق أصبحت تواجه معوقات بعيدة عن الروح الرياضية. لهذا لا بد من تشبيب هذا الحقل الرياضي بكوادر شبابية تتوفر على دبلومات وشواهد معترف بها دوليا.
ودادية المدربين تتملص صراحة من الناس اللي باغا تخدم بمشروع مفصل و بكل شفافية… هادشي ما كيعجبكمش حيت نتوما عزيز عليكم لخواد و العب في المياه العكرة.
عطيوني عفاكم دافع واحد معقول الي خلا وجدا تجري على وادو ؟؟ لاشيء إلا أن المشروع كان في الأوهام وليس في الواقع.
اللي باغي المعقول فهاد لبلاد مكخليوهش يخدم …
تحياتي للسيد لقجع اللي تاهوا كتحارب مع شلا عصابات ولكن لأنه رجل كفؤ ملقاو مايديو منو…
انشري هسبرس مشكورة كما العادة
في السنة الماضية قال المدرب عبد القادر يومير في حديث وصفته الصحافة بانه كان”ناريا” تجاه الواقع الذي تعيشه ودادية المدربين؛ حيث قال “إن ودادية المدربين المغاربة بدون هوية، فهي لا تتوفر على مقر خاص بها أو على أرشيف ووثائق تهم المدربين أو على منهجية عصرية للتواصل، من موقع أو هاتف إداري، ومن كانت له رغبة في التواصل، عليه الاتصال بالرئيس والمجيء عنده بالمكان الذي يفضله هو، وغالبا ما يكون في مقهى اعتاد الجلوس بها..
ثم أضاف انها ..تحولت إلى وكالة لتشغيل بعض ” …..” …حسب قوله .
كان على وادو ان يلتزم بشيء المرونة باعءعتبارها أول تجربة له في ميدان التدريب على المستوى الوطني لاءن التصعيد قد يخلق له مشاكل على مستوى المستقبل،بحيث ان عديد من الاءندية ستحاول تفادي التعاقد معه والنفور منه،وءان كنت اتفهم انه ترعرع في أروبا،وشتان مابين العقليتن،وهو نفس المشكل الذي تعانيه الجالية حينما تريد قضاء عطلة الصيف في المغرب،فتقريبا15اليوم الاءول تقضيها في الصراعات مع الناس تعتقد انك في فرنسا،ثم بعد ذلك تقول في قرارات نفسك انه من المستحيل تغير عقلية35مليون نسمة ترعرعت وتكفيت مع لحواض وتسمسير،ادهن السير ءاسير،اللي فجهدك ديرو.
وفي الاخير تتعايش مع الاءمور ءالى ان ترحل ءالى قارة الاءنوار.
للأسف لوبي الفساد الرياضي ينخر في اوصال المنظومة الرياضية المغربية وبالظبط رياضة كرة القدم اما ودادية المدربين فهمها الوحيد الحفاظ على مناصبها حيث لايعقل نفس الاشخاص في هده الودادية مند تايييها الى الان