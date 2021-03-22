"ورث إيدج" تطلق ساعتها الذكية Range 5 الجديدة

أطلقت شركة نورث إيدج ساعتها الذكية Range 5 الجديدة، التي تتمتع بمقاومة للماء حتى 5 ATM.

وأوضحت الشركة الصينية أنه تم تجهيز Range 5 بشاشة مستديرة قياس 2ر1 بوصة وبدقة وضوح 240 × 240 بيكسل ويمكن تشغيلها أيضا عن طريق اللمس.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك ثلاثة أزرار على الجانب الأيمن لتيسير عملية الاستعمال. ويمكن للساعة التواصل مع هاتف ذكي بنظام Android أو iOS عبر تقنية Bluetooth 5.1.

وتدعم الساعة نظام GPS و GLONASS و BEIDOU، ويمكنها أيضا قياس معدل ضربات القلب، مع بوصلة ومقياس ارتفاع ومستشعر درجة الحرارة.

ويمكن للساعة الذكية أيضا عرض الإشعارات الواردة على الهاتف الذكي. وتستمر البطارية سعة 320 مللي أمبير ساعة حوالي 7 أيام مع الاستخدام العادي.