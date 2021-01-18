ورشة تروم تكوين شباب أكرض بإقليم الصويرة

استفاد شباب وشابات الجماعة الترابية القروية أكرض بإقليم الصويرة، الأحد، من ورشة تكوينية، نظمت بالمركز السوسيو مهني للمرأة الأكرضية، من طرف جمعية أصدقاء الكلمة.

وتميزت هذه الورشة بعروض نظرية وتطبيقية أطرها خالد سرحان، وتناولت 3 محاور؛ من قبيل: الاقتصاد التضامني والاجتماعي، والابتكار الاجتماعي، والريادة في مجال الأعمال.

وعن هذا المشروع، قال منسقه يوسف أسكور، إن هذه المبادرة، التي سيستفيد منها أزيد من 100 شاب وشابة، ترمي إلى تمكينهم اقتصاديا في أفق تمكينهم سياسيا، بالنظر إلى أهمية التعرف على الفرص التي يتيحها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أمام هذه الفئة العمرية.

وأضاف المتحدث نفسه: “يحتاج إقليم الصويرة إلى مبادرات مشابهة، من شأنها تعزيز روح الريادة لدى الشباب وتشجيعهم على استثمار الفرص، كتلك التي يوفرها المجال البيئي داخل الإقليم والتي تقدمها القطاعات الحكومية”.

وأوضح أسكور، في تصريح لهسبريس، أن هذا المشروع، الذي يمتد بين الـ15 والـ30 من شهر يناير الجاري، يضم ثلاث محطات أساسية؛ فبعد مدينة الصويرة والجماعة الترابية القروية أكرض، سيستفيد شباب وشابات الجماعة الترابية أقرمود من أساسيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفرص هذا الاقتصاد، التي تطرح أمام الشباب في مرحلة ما بعد فيروس كورونا.

ويعتبر مشروع منصة شباب الصويرة جزءا من حملة “مبتكرو المتوسط من أجل التضامن”، التي تنظم بدعم من برنامج “حوار المتوسط للحقوق والمساواة” المنجز بدعم من الاتحاد الأوروبي وبمساهمة وتنسيق من عدد من الجمعيات والجماعات الترابية.