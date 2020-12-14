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تعليقات الزوار3
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هذه الصورة والحقيقة التي تمثلها حتى وإن كانت تصور الهيمنة والغلبة والإستقواء فإنها في الحقيقة تمثل الخنوع والإعتراف بأن الكل تحت رحمة ذلك الفيل الضخم.مع العلم أننا من المفروض أننا أصحاب الحق بدون اللجوء إلى القوى الضاغطة
لقد استفاق الرئيس الجزائري على خبر الإعتراف الأمريكي و أظنه قال كم لبثنا يا قوم
تحيات حارة لمبارك بوعلي على هذا الكاريكاتير المعبر عن حصلة المرتزقة، قطاع الطرق ومن صنعهم ويحركهم من جنرالات الجزائر أعداء وحدة، وتكامل الشعوب المغاربية.