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‫تعليقات الزوار

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  • محلل
    14 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    هذه الصورة والحقيقة التي تمثلها حتى وإن كانت تصور الهيمنة والغلبة والإستقواء فإنها في الحقيقة تمثل الخنوع والإعتراف بأن الكل تحت رحمة ذلك الفيل الضخم.مع العلم أننا من المفروض أننا أصحاب الحق بدون اللجوء إلى القوى الضاغطة

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  • khaald
    14 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    لقد استفاق الرئيس الجزائري على خبر الإعتراف الأمريكي و أظنه قال كم لبثنا يا قوم

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  • المصطفاوي
    14 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    تحيات حارة لمبارك بوعلي على هذا الكاريكاتير المعبر عن حصلة المرتزقة، قطاع الطرق ومن صنعهم ويحركهم من جنرالات الجزائر أعداء وحدة، وتكامل الشعوب المغاربية.

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