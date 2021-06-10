وزارة الأوقاف: فاتح ذي القعدة يوم السبت بالمغرب

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ذي القعدة لعام 1442 هجرية هو يوم السبت 12 يونيو 2021م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ذي القعدة لعام 1442هجرية بعد مغرب اليوم الخميس فتأكد لديها عدم ثبوت رؤيته.

وفي ما يلي نص البلاغ :

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي القعدة لعام 1442 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 شوال 1442هـ موافق 10 يونيو 2021 م. واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال. فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه، فإن شهر شوال يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر ذي القعدة، هو يوم السبت 12 يونيو 2021 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك علی مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس،ن صره الله، باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء. إنه سميع مجيب”.