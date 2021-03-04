وزارة الاقتصاد تعلن نتائج مباريات "ذوي الإعاقات"‎

أعلن قطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن النتائج النهائية للمباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك عبر بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى الموقعين المؤسساتيين لكل من قطاع إصلاح الإدارة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن نتائج هذه المباريات أسفرت عن نجاح 400 مترشحة ومترشحا؛ 177 منهم من ذوي الإعاقة البصرية أي بنسبة 44,25 في المائة، و194 ناجحة وناجحا من ذوي الإعاقة الحركية أي بنسبة 48,50 في المائة، و29 ناجحة وناجحا تتوزع إعاقاتهم بين الصوتية والذهنية والسمعية والمركبة أي بنسبة 7,25 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته نسبة الناجحات في هذه المباريات الموحدة عرفت ارتفاعا ملحوظا من 23,5 في المائة خلال السنة الفارطة إلى 30 في المائة برسم هذه السنة.

وأوضح البلاغ أنه سيتم توظيف 400 شخص خلال هذه السنة؛ منهم 40 من حاملي شهادة الماستر (سلم 11)، و320 من حاملي شهادة الإجازة (سلم 10)، و20 من حاملي دبلوم التقني المتخصص (سلم 9)، و20 من حاملي شهادة التقني (سلم 8).

وأكدت الوثيقة ذاتها أن “المباريات المذكورة جرت هذه السنة في ظروف استثنائية بسبب الوضعية الوبائية التي تشهدها بلادنا، حيث تمت رقمنة مختلف مراحل المباريات، ابتداء من اعتماد التسجيل الإلكتروني للمشاركة فيها إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية، لاسيما الاختبارات التي أجريت عبر تقنية التناظر عن بعد، والتي تقدم لاجتيازها 1716 مترشحة ومترشحا موزعين على ثلاثين مركزا لتوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة على الصعيد اللاممركز”.

يشار إلى أن هذه المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة هي الثالثة من نوعها، حيث ارتفع عدد مناصب التوظيف إلى 650 منذ سنة 2018، تاريخ إجراء أول مباراة خاصة بهذه الفئة.