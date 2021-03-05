وزارة التجهيز تعلن قطع الطريق بين تزنيت وكلميم

قالت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إن الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين تزنيت وكلميم عبر بويزكارن، ستعرف انقطاعا أمام حركة سير الحافلات والشاحنات ذات الوزن الثقيل، من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء من يوم السبت 6 إلى يوم السبت 13 مارس الجاري.

وعزت الوزارة هذا الانقطاع إلى أشغال فرشة الدرجان للطريق المتواجدة بفج أكني مغارن بين النقطة الكيلومترية رقم 1030+000 والنقطة الكيلومترية رقم 1035+500.

وأوضحت المصالح عينها أن تحويل الطريق ممكن عبر المحورين عبر الطريق الإقليمية رقم 1916 انطلاقا من لخصاص في اتجاه أندجة، على طول 24 كيلومترا، والطريق غير المرقمة الرابطة بين أندجة وتكانت، على طول 10 كيلومترات.

وأشارت وزارة التجهيز إلى أن استئناف حركة السير الاعتيادية سيتم مباشرة بعد انتهاء أشغال فرشة الدرجان، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان، وكذا تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع للمديرية العامة للطرق والنقل البري على الرقم الهاتفي 0537711717.

وأعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أنها ستبقى رهن إشارة المواطنات والمواطنين 24 ساعة على 24 لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق.