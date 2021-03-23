وزارة التجهيز توضح بشأن خمسة مقالع مهجورة

قالت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ردا على مقال رأي تحت عنوان “المقالع المهجورة بين الواقع والقانون” منشور على جريدة هسبريس الإلكترونية، إن المقال يتطرق أساسا للمقالع الخمسة المهجورة المتواجدة داخل المجال الحضري لمدينة أسفي المشمول بتصميم التهيئة، التي لم تتم تهيئتها بعد، الشيء الذي يؤثر سلبا على المجال العمراني وعلى سلامة الأشخاص، حسب ما جاء في المقال، ويتعلق الأمر بمقلع تكامورت، والمقلع بالطريق الإقليمية رقم 2300، ومقلعين بدوار بورصاص، ومقلع بحي الوئام.

وأضافت الوزارة أن المقالع المذكورة كانت تستغل قبل دخول القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع حيز التطبيق، حيث كانت التراخيص المتعلقة بفتح المقالع تسلم آنذاك من طرف السلطة الإدارية المحلية.

ووفق المادة 30 من المرسوم رقم 2.17.369 الصادر في 30 نونبر 2017 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 الخاص بالمقالع، فإن المصالح الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأسفي، تورد الوزارة، ستعمل على اقتراح إدراج نقطة تتعلق ببلورة مقترحات من أجل إعادة تهيئة المقالع الخمسة خلال الاجتماع المقبل للجنة الإقليمية للمقالع بإقليم أسفي.