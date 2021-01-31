وزارة التربية الوطنية: خبر توقيف الدراسة‎ مفبرك

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ما جاء في بلاغ مفبرك متداول، “بخصوص توقيف الدراسة بجميع الأسلاك والمستويات انطلاقا من يوم الاثنين 01 فبراير وحتى إشعار آخر”.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن الدراسة ستستأنف وفق ما كان مقررا لها، مجددة التذكير أن جميع البلاغات الصادرة عنها “يتم نشرها عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما دون ذلك فهو مجرد أخبار زائفة”.

وأضاف بلاغ الوزارة أن هذه الأخيرة تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص أو الأشخاص الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة في بلاغ آخر منفصل، أن الدراسة ستستأنف يوم الاثنين فاتح فبراير 2021 وفق الأنماط التربوية المعتمدة وذلك بعد انتهاء مدة عطلة نصف السنة الدراسية.

وأضافت أنه سيتم استئناف بث الدروس عن بعد عبر القنوات التلفزية “الثقافية” و”العيون” و”الأمازيغية”، وكذا من خلال بوابة TelmidTICE.