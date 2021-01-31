وزارة التربية الوطنية: خبر توقيف الدراسة‎ مفبرك

وزارة التربية الوطنية: خبر توقيف الدراسة‎ مفبرك
صورة: أرشيف
الأحد 31 يناير 2021 - 20:04

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ما جاء في بلاغ مفبرك متداول، “بخصوص توقيف الدراسة بجميع الأسلاك والمستويات انطلاقا من يوم الاثنين 01 فبراير وحتى إشعار آخر”.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن الدراسة ستستأنف وفق ما كان مقررا لها، مجددة التذكير أن جميع البلاغات الصادرة عنها “يتم نشرها عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما دون ذلك فهو مجرد أخبار زائفة”.

وأضاف بلاغ الوزارة أن هذه الأخيرة تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص أو الأشخاص الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة في بلاغ آخر منفصل، أن الدراسة ستستأنف يوم الاثنين فاتح فبراير 2021 وفق الأنماط التربوية المعتمدة وذلك بعد انتهاء مدة عطلة نصف السنة الدراسية.

وأضافت أنه سيتم استئناف بث الدروس عن بعد عبر القنوات التلفزية “الثقافية” و”العيون” و”الأمازيغية”، وكذا من خلال بوابة TelmidTICE.

استئناف الدراسة بلاغ مفبرك تعليق الدراسة وزارة التربية الوطنية

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‫تعليقات الزوار

4
  • عمار الشريعي
    الأحد 31 يناير 2021 - 20:17

    الخبر كان صحيحا وليس مفبركا، كانت وزارة التربية الوطنية عازمة على توقيف الدراسة الا انها لما لاحظت في الايام الاخيرة تقلص عدد الاصابات بكورونا بفضل اللقاح الفعال تراجعت عن هذا القرار، ومن يستطيع ان يفبرك بلاغا في موقع وزارة التربية الوطنية؟!!

    -39
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  • يونس
    الأحد 31 يناير 2021 - 20:21

    وااه وااه للحظة وحدة صحاب ليا هنرجعو التعليم عن بعد
    الحمد لله..

    15
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  • ولع الطيور المنزلية
    الأحد 31 يناير 2021 - 20:32

    وجب محاسبة من يروج الأخبار الزائفة

    19
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  • مصطفى ملو
    الأحد 31 يناير 2021 - 20:49

    إذا كانت الدراسة المفترى عليها ستستمر بالتفويج، فإيقافها خير من استئنافها بهذه الطريقة التي ليست سوى مضيعة للوقت والجهد.
    إما ان يعود التلاميذ إلى أقسامهم ويتلقوا جميع حصصهم غير منقوصة وإلا فاستئنافها بالتفويج كتوقيفها لا فرق.

    2
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