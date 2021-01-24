وزارة التربية تؤطر اختبارات "التوجيه والتخطيط"

تنظم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية مباريات الدخول إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي (350 مقعدا بمسلك المستشارين في التوجيه التربوي و30 مقعدا بمسلك المستشارين في التخطيط التربوي)، وذلك يوم السبت 13 فبراير القادم.

وأوردت الوزارة في بلاغ إخباري، توصلت به هسبريس، أنه كإجراء منهجي لإرساء هذه المباريات على أساس تعاقدي، وكذا لتمكين المترشحين من توجيه وتركيز مجهوداتهم في التحضير لهذه المباريات، فقد عملت على إعداد بطاقة توصيفية لكل موضوع من مواضيع الاختبارات الكتابية تحدد مواصفاته وتحصر محاوره ومجالاته ودرجة أهمية كل محور أو مجال.

وأعلنت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على توصيف مواضيع المباريات المذكورة وسحبها من موقعها الإلكتروني.