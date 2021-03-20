"التربية الوطنية" تعلن استئناف الموسم الدراسي

"التربية الوطنية" تعلن استئناف الموسم الدراسي
صورة: منير امحيمدات
السبت 20 مارس 2021 - 23:33

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن الدراسة ستستأنف بجميع الأسلاك التعليمية يوم الاثنين 22 مارس 2021، وذلك بعد انتهاء العطلة البينية الثالثة التي امتدت من يوم الأحد 14 مارس 2021 إلى يوم الأحد 21 مارس 2021.

وكشفت الوزارة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه سيتم استئناف بث الدروس عن بعد، عبر القنوات التلفزية “الثقافية” و”العيون” و”الأمازيغية”، وكذا من خلال بوابة “TelmidTICE”، وفق البرمجة الزمنية المحددة في شبكة بث الدروس المصورة للتعليم “عن بعد”، التي يتم الإعلان عنها يوميا وبصفة منتظمة عبر البوابة الرسمية للوزارة وعبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

استئناف الدراسة التعليم عن بعد العطلة البينية وزارة التربية الوطنية

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‫تعليقات الزوار

2
  • ولي امر
    السبت 20 مارس 2021 - 23:40

    بأي نفسية سيلج الأقسام من نأتمنهم على ابنائنا.. أعز من نملك؟ بعد الرفس والركل والتحرش الجنسي وحركات الكيك بوكسينغ التي تعرضوا لها في الرباط؟ نطلب منكم كاولياء أمور السماحة يا من كادوا ان يكونوا رسلا… ونطالب بمعاقبة ليس فقط من عنفكم وعنفكن.. بل من كان حاضرا وأعطى الأوامر بذلك

    23
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  • sami
    السبت 20 مارس 2021 - 23:55

    باشمن نفسية غاديين اخدمو دوك المتعاقدين مساكن لي هرستو لهم ريوسهم بالعصا…….

    8
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