"التربية الوطنية" تعلن استئناف الموسم الدراسي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن الدراسة ستستأنف بجميع الأسلاك التعليمية يوم الاثنين 22 مارس 2021، وذلك بعد انتهاء العطلة البينية الثالثة التي امتدت من يوم الأحد 14 مارس 2021 إلى يوم الأحد 21 مارس 2021.

وكشفت الوزارة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه سيتم استئناف بث الدروس عن بعد، عبر القنوات التلفزية “الثقافية” و”العيون” و”الأمازيغية”، وكذا من خلال بوابة “TelmidTICE”، وفق البرمجة الزمنية المحددة في شبكة بث الدروس المصورة للتعليم “عن بعد”، التي يتم الإعلان عنها يوميا وبصفة منتظمة عبر البوابة الرسمية للوزارة وعبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.