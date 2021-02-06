وزارة التربية تنشر لوائح ترشيحات الأحرار للبكالوريا

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) أنه تم، الجمعة، نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تمت موافاة جميع المترشحين بنتيجة البت في طلبات ترشحهم وكذا الشكايات الموضوعة بهذا الخصوص، عبر بريدهم الإلكتروني المتضمن في بطاقة الترشيح الإلكترونية.

وأضاف المصدر ذاته أنه يمكن للمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية لترشيحات الأحرار.

وأشار البلاغ إلى أن المترشحين الأحرار الواردة أسماؤهم في اللوائح النهائية، والذين لم يدلوا بملف طبي لإعفائهم من اختبارات التربية البدنية، سيتوصلون باستدعاءات شخصية لاجتياز هذه الاختبارات وفق البرمجة المعتمدة من طرف كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين على حدة.