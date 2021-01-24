وزارة التربية تعلق بث الدروس المتلفزة في العطلة

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى علم جميع التلميذات والتلاميذ وأمهات وآباء وأولياء الأمور، أنه سيتم توقيف بث الدروس المصورة الموجهة إلى جميع المستويات الدراسية عبر القنوات التلفزية “الثقافية” و”العيون” و”الأمازيغية”، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 25 يناير 2021، على أن يستأنف بثها عبر هذه القنوات ابتداء من يوم الاثنين فاتح فبراير 2021.

وأوضحت الوزارة في بلاغ إخباري لها، توصلت به هسبريس، أن القرار اتخذ بمناسبة حلول عطلة منتصف السنة الدراسية، التي تمتد من يوم الأحد 24 يناير 2021 إلى يوم الأحد 31 يناير 2021، من أجل تمكين التلميذات والتلاميذ من فسحة للراحة النفسية وتجديد نشاطهم الذهني والجسدي.

وجددت الوزارة إشادتها بالمجهود الكبير الذي بذلته الأطر التربوية والإدارية والتقنية وهيأة التفتيش من أجل تمكين فئة من المتعلمات والمتعلمين من مواكبة دروسهم عن بعد إسوة بزملائهم الذين يستفيدون من التعليم الحضوري، وكذا بالانخراط المسؤول للأسر في تأطير ومواكبة أبنائها وبناتها في هذه العملية.

وأوصت وزارة التربية الوطنية جميع التلميذات والتلاميذ بالتقيد بالتدابير التي وضعتها السلطات المختصة للوقاية من تفشي جائحة “كوفيد-19”.