وزارة الخارجية تتحدث حصرياً باسم المملكة المغربية

أثارت مراسلة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، إلى رئيس الحكومة المغربية بخصوص قرار تعليق المملكة كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية بالرباط، كثيرا من اللغط السياسي على مستوى الشكل.
واستغرب مصدر مطلع انتقاد بعض النشطاء مراسلة الوزير بوريطة رئيس الحكومة وأعضاءها، وقال إن وزارة الخارجية هي الجهة التي تدبر العلاقات الثنائية مع الدول وتتحدث باسم المملكة المغربية، أي إنها “القناة الدبلوماسية التي يمكن لها أن تتخذ هذا القرار، وليس تعديا على اختصاصات الدستور كما يروج البعض”.
ومعلوم أن وزارة الخارجية تتحدث باسم المملكة المغربية، لذلك تجدها لا تعلق على أي موضوع إلا بعد دراسته وافتحاصه من مختلف الجوانب.
وأضاف مصدر هسبريس أن الوزير المسؤول على القطاع “يحرص على إطلاع الحكومة على كامل المستجدات من خلال المراسلات أو المجالس الحكومية”، نافية صحة المعطيات التي تحدثت عن تطاول الوزير بوريطة على اختصاصات رئيس الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن مرسوم اختصاصات وزارة الخارجية رقم 2.11.428 يمنح للوزير بمقتضى المادة 1 المسؤولية التامة عن دور الوساطة اللازمة كقناة لجميع الاتصالات الرسمية مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية ولا سيما عبر ممثلياتها في المغرب.
الحكومة لا وجود لها هم كراكيز ينفدون الاوامر .
الشعب كلو غادي يتكلم ماشي غير الوزارة، اللي محترمناش منحترموهش و منعرفوهش
اصلا سعادة الووير بوريطة احسن من حزب العدالة و التنمية برمته ، المهم قرار صائب و لاقى ترحيب واسع من الشعب ، المملكة المغربية تحت شعار ( احترم تحترم ) ، اشلاء ٠يف المرتزقة تنهشها النسور و الحيوانات قرب الجدار العازل ، و اموال الشعب الجزائري تستعمل لشراء الذمم بدون فائدة ، و المغرب يعرف كيف يستغل نقاط قوته في الوقت و الزمان المناسب ، و السلام
المملكة المغربية بلد ذا سيادة ( سالات مدام )
لي فهمت انه هذا اختصاص وزارة الخارجية ماشي رئيس الحكومة في قضية تعليق كافة الاتصالات مع سفارة المانيا . ربما تطاول الوزير على اختصاصات رئيس الحكومة ؟؟؟
الوزير الوحيد لخدام بكل بجدية و برزانة وكيعيد تربية لخاصهوم اترباو