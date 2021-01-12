وزارة الداخلية تلجأ إلى متابعة قضائية ضد محمد زيان

وزارة الداخلية تلجأ إلى متابعة قضائية ضد محمد زيان
صورة: هسبريس
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 11:28

ذكرت وزارة الداخلية أنه طبقا لمقتضيات دستور المملكة، لاسيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها محمد زيان في حق مؤسسة وطنية، فقد قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

وأضاف بلاغ للوزارة نفسها، توصلت به هسبريس، أن “قرار وضع الشكاية يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة؛ تمت من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير”.

كما زاد المصدر: “تؤكد وزارة الداخلية أن لجوءها إلى القضاء نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون، والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا، ومن التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها”.

النيابة العامة‎ متابعة قضائية محمد زيان وزارة الداخلية

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‫تعليقات الزوار

19
  • زكرياء المغربي
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 11:34

    محمد زيان عاق بيكم فضحكم بغيتو تقرقبو عليه

    80
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  • مواطن
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 11:35

    اودي قاليكم غي الصراحة ونتوما مقروصين

    71
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  • مواطن من المغرب
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 11:36

    محمد زيان يعرف من أين تؤكل الكثف.. وهو يعرف جيدا أبواب ونوافذ القانون وقد تنتهي مدة خدمة أولئك المسؤولون والقضية المرفوعة لن تنتهي

    59
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  • كلشي ديالهم مععععععععع
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 11:36

    الدولة العميقة من يتكلم عن الحق يجعلون منه مجرما وماذا عنكم؟؟؟ومن يحاسبكم انتم عما تفعلون ربي الي عالم

    65
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  • الكوارث
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 11:38

    بانت ليكم فزيان عاوتاني، عجيب أمر هذا المخزن أصبح لا يطيق كلمة انتقاد واحدة، كل من تكلم تلفق له تهمة و يسجن، دابا مثلا إذا قلت أن وزارة الداخلية لم تقم بواجبها أو قصرت في التعامل مع فيضان إحدى المدن، صافي نمشي للحبس، مشكلة هاذي

    82
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  • مغترب
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 11:38

    فلتقدمها بشركة ليدك الفرنسية (المستعمرة الاقتصادية) التي أغرقت المدينة و بعاملها و الوالي لي ناعسين و البنية التحتية ضعيفة جدا وهما كيعرفو يشدو غا الصالير و الجلوس فالمكاتب…..

    73
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  • يتحاسبو معاه مزيان
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 11:47

    هو و صحاب بوعشرين و جميع اللي كلا الحوت فالمطعم المعلوم

    1
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  • القاسمي
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 11:49

    ها المعقول دبا:!
    اوا كيفاش؟
    اوا الله يخرج العقبة على خير.

    3
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  • محماد
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 11:49

    وماذا تقول وزارة الداخلية عن سقوط المنازل على رؤوس قاطنيها بجل مدن المملكة ناهيك عن الحفر والتشققات الطرقية وانهيار القناطر والسدود وغيرها .الم تفكر الداخلية في إحالة المسؤولين عن هذه الأخيرة الى النيابة العامة لمحاكمتهم عن التقصير في أداء مهامهم الوطنية التي اقرها الدستور.؟

    15
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  • مغربي
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 11:58

    كان عليك تربي ابناءك تربية صالحة ( الغش في الكمامات الطبية في وقت يعيش فيه المغرب مرحلة حرجة)

    -16
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  • مهاجر
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 12:00

    الى صاحب التعليق الاول …شكون لي ما عارفش اشواقع او اش داير في كواليس الدولة الكل يعرف الشادة والفادة من صغيرنا الى كبيرنا .. الفرق ان هذا يواجهم وجها لوجه ويجهر بصوته …واي صوت ضدهم وجب اسكاته بتلفيق التهم البليدة والمفضوحة لاعطاء العبرة …

    9
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  • مواطن درجة 2
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 12:05

    التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم….انصر اخاك ظالما اين وصل التحقيق في الفيديو المعلوم ديال شوهة تيفي…..
    هيا دابا الى ظلمك شي موظف عمومي وحتجيتي عليه تسمى اهانة موظف ……..الحمد لله على وجود النهاية لكل شيء إلا الله وحده لا شريك له.

    9
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  • د.عبدالقاهربناني
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 12:06

    لا يمكنني تقبل أن أمناء عامين لأحزاب كالحزب الليبرالي وحزب اليسار الإشتراكي الموحد والحزب الديموقراطي بل وحتى حزب العدالة والتنمية وهو أفضعهم برميه الدولة بتزوير لإنتخابات. فهؤلاء القياديين في الأحزاب لا يجدر بنا نعثهم بالوطنيين إذ يحاولون يائسين الإجهاز وضرب الدولة المغربية التي تغدق عليهم بالإمتيازات من قبيل الإبقاء على رواتب الوزراء والتقاعدات الإستثنائية من أجل فقط إكتساب تعاطف المقاطعين أو المنساقين وراء خطابات المظلومية…

    -9
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  • عتيقة
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 12:08

    ومتى الداخلية ترفع دعوى ضد ليديك والولاة والعمال ناهبي المال العام…
    متى ستتدخل الداخلية الإنصاف المواطنين المتضريرين. .

    ام انها فقط هنا للتستر على المجرمين والزجر على اللصوات الحرة المدافعة على المواطنين…
    ا

    10
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  • cherkib
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 12:09

    فضيحة ما بعدها فضيحة مسلسل الداخلية لم ينتهي بعد، الدبابة التي لفقت للصحفي المناضل المهداوي هاهي الاتها و اجهزتها تتاهب للنيل من الاستاد محمد زيان بتلفيق التهم الواهية و الخزعبلات لك الله يا وطني

    3
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  • الوجدي
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 12:11

    تعبنا من هذه المتابعات ، كل مرة نسمع ان صحفي في السجن ، من بوعشرين ، المهداوي ، الريسوني ، عمر، منجب ثم الان زيان !
    معتقلي الريف..
    اختلف مع الدولة و انتقدها ، اين هو المشكل ؟
    اين هي حرية التعبير .
    الان اصبحنا كل من سولت نفسه انتقاد الدولة او الحكامة تلفيق له تهمة اما الجنس او المال او التشهير !
    حذاري ، هناك اكراهات ، و المواطن تقهر ماديا و معنويا
    فبهذه التصرفات ، تشحنون الاجواء بدل تلطيفها ، تدفعون بالمواطن الى التطرف و نبد كل ما يتعلق بالدولة وهذا ليس في صالحنا ، يجب ان يكون هناك انفراج سياسي و اعطاء للمواطن امل في تحسين العيش الكريم

    اما الاعتقالات فلن تنفع الدولة و المجتمع في اي شيء

    6
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  • abdellatif
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 12:12

    ما يقع يندى له الجبين
    كان على ام الوزارات تحريك المتابعة ضد المتلاعبين بالمال العام،والمتاجرين بالارواح البريءة،وخير دليل فضاءح الدار البيضاء من غرقى وفياضانات وانهيار للعمارات المتأكلة. اين لجان التفتيش،اين وزارة الداخلية؟؟؟؟؟
    محمد زيان وزير سابق قدر استقالته لمحاربة الفساد ،ومحام يعرف حدوده،وله تاريخ ويعطي الدروس في الديموقراطية.
    كفوا عن اسكات افواه الغيورين على هدا الوطن

    0
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  • محمدين
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 12:14

    عادت حليمة (وزارة الداخلية) الى عادتها القديمة

    0
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  • تطواني
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 12:27

    اين وزارة الداخلية من الفيديو المسرب لزيان و هو في فندق فخم في الرباط اين و صل التحقيق في التجسس على المواطنين و من له الحق في ذالك ، قول الحق يوجع بعض المسؤولين الكبار في البلد هم من اصبحو يأخذو قرارات عشوائية لربما عواقبها ستكون سلبية على الاخضر و اليابس

    0
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