وزارة الصحة: "لقاحات كورونا" تستهدف 33 مليون شخص في المغرب

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن المملكة المغربية اقتنت كمية من اللقاحات ضد كورونا لفائدة 33 مليون نسمة؛ أي 66 مليون جرعة .

وأشارت الوزارة، في بيان بمناسبة وصول أول شحنة من لقاح “سينوفارم”، أن اللقاح القادم من الصين، الذي أنتجته المؤسسة الصناعية الصينية للأدوية “سينوفارم” بشراكة مع المختبر الوطني الصيني للتكنولوجيا الحيوية “سي. إين. بي. جي”، سيتم توزيعه على مجموع جهات المملكة يومه الأربعاء 27 يناير؛ بعد استكمال كافة الإجراءات التقنية الضرورية.

وأوضح المصدر نفسه أن “لقاح سينوفارم حصل على ترخيص السلطات الصحية ببلد المنشأ بعد أن أثبت نجاعته وفاعليته، وخلوه من أية أضرار محتملة أكدتها البيانات ما قبل السريرية والسريرية. الشيء الذي مكن هذا اللقاح من الحصول أيضا على ترخيص وزارة الصحة المغربية، بعد استشارة اللجنة الوطنية حول اللقاحات والتي وافقت عليه بالإجماع”.

وشددت وزارة الصحة على أن “عملية التلقيح الوطنية الواسعة النطاق تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية بهدف تحقيق مناعة جماعية؛ تمكن من تقليص عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن هذا الوباء الفتاك”.

مصادر هسبريس أكدت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن الشحنة الأولى من اللقاح الصيني تتكون من 500 ألف وحدة من لقاح “سينوفارم” المصنع بالصين.

وكانت الحكومة المغربية توصلت الجمعة الماضية أيضا، بحوالي مليوني جرعة من لقاح “أسترازينيكا أكسفورد” البريطاني، المصنع في الهند، بينما تتواصل عملية توريد بقية الجرعات خلال الأيام المقبلة.

وتشرع السلطات الصحية ابتداء من بعد غد الجمعة، 29 يناير الجاري، في تلقيح المسنين ضد فيروس كورونا، بعد أن تلقى عدد من المواطنين الذين راسلوا الرقم 1717، والذين يتوفر فيهم شرط السن، ردودا تحدد يوم الجمعة 29 يناير موعدا لحقن أول جرعة.