وزارة الصحة: "لقاحات كورونا" تستهدف 33 مليون شخص في المغرب

وزارة الصحة: "لقاحات كورونا" تستهدف 33 مليون شخص في المغرب
صورة: أ.ف.ب
الأربعاء 27 يناير 2021 - 13:00

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن المملكة المغربية اقتنت كمية من اللقاحات ضد كورونا لفائدة 33 مليون نسمة؛ أي 66 مليون جرعة .

وأشارت الوزارة، في بيان بمناسبة وصول أول شحنة من لقاح “سينوفارم”، أن اللقاح القادم من الصين، الذي أنتجته المؤسسة الصناعية الصينية للأدوية “سينوفارم” بشراكة مع المختبر الوطني الصيني للتكنولوجيا الحيوية “سي. إين. بي. جي”، سيتم توزيعه على مجموع جهات المملكة يومه الأربعاء 27 يناير؛ بعد استكمال كافة الإجراءات التقنية الضرورية.

وأوضح المصدر نفسه أن “لقاح سينوفارم حصل على ترخيص السلطات الصحية ببلد المنشأ بعد أن أثبت نجاعته وفاعليته، وخلوه من أية أضرار محتملة أكدتها البيانات ما قبل السريرية والسريرية. الشيء الذي مكن هذا اللقاح من الحصول أيضا على ترخيص وزارة الصحة المغربية، بعد استشارة اللجنة الوطنية حول اللقاحات والتي وافقت عليه بالإجماع”.

وشددت وزارة الصحة على أن “عملية التلقيح الوطنية الواسعة النطاق تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية بهدف تحقيق مناعة جماعية؛ تمكن من تقليص عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن هذا الوباء الفتاك”.

مصادر هسبريس أكدت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن الشحنة الأولى من اللقاح الصيني تتكون من 500 ألف وحدة من لقاح “سينوفارم” المصنع بالصين.

وكانت الحكومة المغربية توصلت الجمعة الماضية أيضا، بحوالي مليوني جرعة من لقاح “أسترازينيكا أكسفورد” البريطاني، المصنع في الهند، بينما تتواصل عملية توريد بقية الجرعات خلال الأيام المقبلة.

وتشرع السلطات الصحية ابتداء من بعد غد الجمعة، 29 يناير الجاري، في تلقيح المسنين ضد فيروس كورونا، بعد أن تلقى عدد من المواطنين الذين راسلوا الرقم 1717، والذين يتوفر فيهم شرط السن، ردودا تحدد يوم الجمعة 29 يناير موعدا لحقن أول جرعة.

عملية التلقيح فيروس كورونا لقاح سينوفارم الصيني وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

9
  • مغربي قح
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 13:09

    السؤال المطروح هو من سيلقح باللقاح البريطاني ومن سيلقح باللقاح الصيني؟

    7
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  • مواطن مقهور ضد التطبيع
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 13:10

    انا مملقحش وشكرا……………………………..

    5
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  • Malak
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 13:11

    علي بركه الله يا رب ارحم الناس لي ماتو و اللي مراض الله اشافيهم مساكن المهم يا المغاربه لقحو دغيا كلكم ما تعملو بحال اروبا رفضوه تا ولاو كلهم فيهم الفيروس الله احفظ الشفاء عند الله و اكون خير لبلاد المغرب ربنا معاكم و نوكلو علي الله

    2
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  • الرحيق المختوم
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 13:11

    على نفسها جَنَتْ بَراقِش. 33 مليون جرعة بعدد ساكنة المغرب يعني أن التلقيح إجباري. هذه إرهاصات تمرد شعبي لا يُبقي ولا يذر.

    2
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  • مواااطن
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 13:14

    لالا شكرا بزاف ليكم ولكن غا حيدوني من دوك 33 مليون مغربي، عندي صحتي و عندنا الله هوو لي حامينا اللقاح خليناه ليكم… الثقة منعدمة فيكم

    1
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  • N.H
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 13:19

    (الشيء الذي مكن هذا اللقاح من الحصول أيضا على ترخيص وزارة الصحة المغربية)و كأن وزارة اللا صحة تتكون من علماء و دكاترة و باحثين…و إنما تتكون من أشخاص لا يعرفون الألف من الزرواطة و همهم الوحيد السرقة و النهب

    1
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  • karim
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 13:24

    اودي العفووو
    حنا باغيين 66 مليون جرعة مصفطين نص مليون هه مشطحينا ولاد الذين.
    هذا مصير بلدان الفساد ماشي المتخلفة حيت التاريخ يتحدث بنجاح الامم التي نسب الفساد فيها متدنية. اما المتخلفة الناس تموت وشي ناس تايشفو غي فين ياكلو ويستافدو من شي صفقة, وياريت اديرو الخدمة على حقها لكن غي كور وعطي

    0
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  • هارون
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 13:26

    الرجاء بيان اجراءات تلقيح المسنين البالغين 65سنة وما فوق والمصابين بأمراض مزمنة . ذلك اننا. سمعنا سابقا ان هذه الفئة من اواىل الملحقين . وشكرا .

    0
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  • Ahmed
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 13:28

    شكون غيدير اللقاح دالشينوا وشكون غادي يدير االقاح د نكليز ؟

    -2
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