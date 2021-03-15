وزارة الصحة تبدأ منح العطل السنوية للمهنيين

وزارة الصحة تبدأ منح العطل السنوية للمهنيين
صورة: أرشيف
الإثنين 15 مارس 2021 - 15:19

شرعت مندوبيات وزارة الصحة في الترخيص للأطر والموارد البشرية العاملة في صفوفها، من أطباء وممرضين وإداريين، من أجل الاستفادة من العطل الإدارية السنوية المتراكمة لأزيد من سنة ونيف؛ وذلك عقب تعليقها في شهر مارس من العام الماضي.

وحسب مصدر مطلع، فقد باشر مديرو ومندوبو وزارة الصحة في التأشير على طلبات العطل السنوية لأطر وموظفي الوزارة، والتي تم تحديدها في 10 أيام مفتوحة.

وتأتي هذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة الوصية على القطاع الصحي بعد تسجيل انخفاض واضح في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد على الصعيد الوطني، ونجاح عملية التلقيح الجارية بمختلف جهات المملكة.

وخلّف الإفراج عن الرخص من أجل الاستفادة من العطل السنوية ارتياحا وسط الأطر الصحية بالمغرب، والتي تجندت على امتداد أشهر لمكافحة جائحة “كوفيد-19” ضمن الصفوف الأمامية وما رافق الفترة من إنهاك وإرهاق.

أطر وموظفو الصحة العطل السنوية قطاع الصحة وزارة الصحة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • nourdin
    الإثنين 15 مارس 2021 - 15:40

    تحية طيبة الى جميع اطر وزارة الصحة في جميع ربوع المملكة .والى رجال الدرك والجيش والامن والقواة المساعدة ووزارة الداخلية .نشكركم على العبور بالمملكة الى بر الامان في ضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده .

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • nabil
    الإثنين 15 مارس 2021 - 15:57

    تحية إجلال و تقدير لجميع موظفي قطاع الصحة وكل المتعاونين

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
نهاية جريدة "أخبار اليوم"
الإثنين 15 مارس 2021 - 15:28 1

نهاية جريدة "أخبار اليوم"

صوت وصورة
احتجاج مطرودي لارام
الإثنين 15 مارس 2021 - 14:28

احتجاج مطرودي لارام

صوت وصورة
وهبي.. نقاش في السياسة
الأحد 14 مارس 2021 - 21:32 1

وهبي.. نقاش في السياسة

صوت وصورة
سيارات فارهة لزبناء "DFSK"
الأحد 14 مارس 2021 - 19:20 5

سيارات فارهة لزبناء "DFSK"

صوت وصورة
جمال الدبوز في جنازة والده
الأحد 14 مارس 2021 - 17:44 26

جمال الدبوز في جنازة والده

صوت وصورة
الفضلي يطلق أغنية جديدة
الأحد 14 مارس 2021 - 10:36

الفضلي يطلق أغنية جديدة