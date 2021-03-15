وزارة الصحة تبدأ منح العطل السنوية للمهنيين

شرعت مندوبيات وزارة الصحة في الترخيص للأطر والموارد البشرية العاملة في صفوفها، من أطباء وممرضين وإداريين، من أجل الاستفادة من العطل الإدارية السنوية المتراكمة لأزيد من سنة ونيف؛ وذلك عقب تعليقها في شهر مارس من العام الماضي.

وحسب مصدر مطلع، فقد باشر مديرو ومندوبو وزارة الصحة في التأشير على طلبات العطل السنوية لأطر وموظفي الوزارة، والتي تم تحديدها في 10 أيام مفتوحة.

وتأتي هذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة الوصية على القطاع الصحي بعد تسجيل انخفاض واضح في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد على الصعيد الوطني، ونجاح عملية التلقيح الجارية بمختلف جهات المملكة.

وخلّف الإفراج عن الرخص من أجل الاستفادة من العطل السنوية ارتياحا وسط الأطر الصحية بالمغرب، والتي تجندت على امتداد أشهر لمكافحة جائحة “كوفيد-19” ضمن الصفوف الأمامية وما رافق الفترة من إنهاك وإرهاق.