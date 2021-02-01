وزارة الصحة تتواصل بشأن الحملة الوطنية للتلقيح

أعلنت وزارة الصحة أنها ستشرع في التواصل بشأن الحصيلة اليومية لعملية التلقيح، بشكل يومي، انطلاقا من الإثنين فاتح فبراير الجاري، ابتداء من الساعة السادسة مساء.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه سيتم نشر هذه الحصيلة ضمن النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ”كوفيد-19″، على البوابة الرسمية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب www.covidmaroc.ma، وكذا البوابة الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح www.liqahcorona.ma، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك في إطار الخطة التواصلية المتعلقة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأهابت الوزارة ذاتها بالمواطنات والمواطنين مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية يوم الخميس الماضي، بهدف تحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي، وبالتالي تقليص نسبة تفشي الفيروس في أفق القضاء على حالات الإصابة وكذا الوفيات الناتجة عنه، وتأمين العودة التدريجية للحياة العادية.

من جهة أخرى، يضيف البلاغ، شددت وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، من ارتداء للكمامة بشكل سليم، واحترام التباعد الجسدي، والحرص على النظافة العامة، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس.