وزارة الصحة تتواصل بشأن الحملة الوطنية للتلقيح

أعلنت وزارة الصحة أنها ستشرع في التواصل بشأن الحصيلة اليومية لعملية التلقيح، بشكل يومي، انطلاقا من الإثنين فاتح فبراير الجاري، ابتداء من الساعة السادسة مساء.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه سيتم نشر هذه الحصيلة ضمن النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ”كوفيد-19″، على البوابة الرسمية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب www.covidmaroc.ma، وكذا البوابة الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح www.liqahcorona.ma، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك في إطار الخطة التواصلية المتعلقة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.
وأهابت الوزارة ذاتها بالمواطنات والمواطنين مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية يوم الخميس الماضي، بهدف تحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي، وبالتالي تقليص نسبة تفشي الفيروس في أفق القضاء على حالات الإصابة وكذا الوفيات الناتجة عنه، وتأمين العودة التدريجية للحياة العادية.
من جهة أخرى، يضيف البلاغ، شددت وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، من ارتداء للكمامة بشكل سليم، واحترام التباعد الجسدي، والحرص على النظافة العامة، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس.
تحياتى لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه .
بعض المسؤولين لا يحسنون الا الحديث بالفرنسية وكان لغة المستعمر هي المطلوب بينما كل عهودهم كذب وكل عملهم سرقة وصفقاتهم مشبوهة وارقامهم مغلوطة الله ابعد الشعب من بلاهم
كلام وزير الصحة كلام فارغ انتظرنا ان نعرف عدد الملقحين كما صرح بذلك بان الوزارة ستعطي رقم مجموع الملقحين ابتداء من يوم الإثنين فاتح فبراير مع جدول التتبع اليومي لتتبع كورونا ، ولكن كلام الوزير فراغ في فراغ