وزارة الصحة تمنح تصريحا لاستخدام لقاح أسترازينيكا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 6 يناير 2021 - 18:12
أفادت مصادر هسبريس أن وزارة الصحة قررت منح تصريح مؤقت للاستخدام العاجل للقاح أسترازينيكا.
ووقع وزير الصحة خالد آيت الطالب، قرار الترخيص الاستثنائي اليوم، الذي سيسمح باستعماله في المغرب.
قرار الترخيص يوضح معايير تخزين اللقاح المذكور وطريقة استعماله عبر جرعتين، تفصل بينهما أربعة أسابيع على أقل تقدير.
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اللهم رب الناس أذهب البأس. اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. شفاء لا يغادر سقما.
اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام و من سيء الأسقام.
اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. و أنقذ البشرية جمعاء
إذن التلقيح سيبدأ قريبا الله يكمل بالخير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…واش هذا ديال الصين و لا ديال بريطانيا ؟؟
وزارة الصحة اصلا فقدت مصداقيتها من زمان.. تتبع غير الاخبار وتنفدهم هنا… الن يكن ف الاول الللقاح ابصيني فعال و كذا.. دابا ولين فهاد اللقاح…. الحاصول الله يرغع عنا هذا الوباء… و الله يرفع عنا هؤلاء المسؤولين…. حسابكم عند الله
استرازينكا اوكس فورد تم الترخيص له في بريطانيا فهو تلقيح بريطاني وجامعة اوكس فورد كما تقول صناعة سيارة جاكوار انجليزية وتقارنها بسينوفارم الصيني كما تقول سيارة صينية الصنع لا تعرف عنها اي شيء.
اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارفع عنا هذا الوباء عاجلا غير اجلا
الله يحفظ وصافي من هد اللقاح يا ربي تلطف بنا بنادم غيموت بالخلعة من هد اللقاح
عندما نفتقد إلى رجالات دولة من الطراز الرفيع !! و تكون السياسة مهنة من لا مهنة له ، من محترفي الرقص على أشلاء المواطن .و تكون بذلك الكائنات « السياسية » أمية و جاهلة في علم السياسة ..و ينتهي بنا المطاف مكتئبين بالشعبوية القاتلة و بالحروب الوسخة و النثنة حيث ؛ لا ” بوليميك ” سياسي و لا خطابة و لا برنامج كما ارسى قواعده ” روسو ” !! فتكون بذلك “الانثروبولوجيا ” حثما وحدها القمينة بجعلنا نفهم السلوك كي لا نصاب بالغثيان .و كي لا يبتلعنا ظلما و عدوانا ” الزهايمر ” و نحن في عنفوان الشباب .!!
منقول
تصريح مؤقت ؟؟؟؟!!!!!
زعما يجربوه صدق هي هاديك ماصدقش يسحبو التصريح .!!!!
ايو اللقاح فين هو . ؟ الآن سنبدأ رحلة البحث على اللقاح
سبحان مغير الاحوال من لقاح صيني إلى لقاح بريطاني…
وكما العادة الغموض والضبابية من وزارة الصحة مما يدفع إلى كتير من التسائل حول مصداقية اللقاحات و النوعية التي سوف يلقح بها المواطنون هل هي أ أو ب حسبنا الله ونعم الوكيل
لقاح بريطاني من إنتاج جامعة أكسفورد العظيمة ،إعترفت به جميع مختبرات الإتحاد الأوروبي ماشي بحال د شينوا لي ما اعترف بيه تاحد
لقاح اسطرازينيكا هو من انتاح جامعة اكسفورد البريطانية لكنه مشابه في تقنيته للقاح سينوفارم الصيني، و هما سهلا التخزين لا يحتاجان لتبريد فائق كما هو الحال بالنسبك للقاح فايزر.
لقاح بريطاني هتستعملو الشعوب المتقدمة لأنه مصادق عليه من طرف الشرفاء،أتمنى أن يستورد المغرب اللقاح الألماني أيضا ويبعدو علينا د الشينوا
لقد سئمنا من هذا الوضع، عجبا عجبا كنت من من أوائل البلدان التي اعلنت عن انها ستبدأ التلقيح. والان ما نراه اننا اخر البلدان التي ستلقح، كل يوم خبر جديد عن اللقاح وكاننا في مسلسل رمضاني وننتظر الحلقة الاخيرة . نتجرع في كل حلقة خبرا عن التلقيح دون أية معلومة تمكننا من معرفة الخبر اليقين. الي اللقاء في الحلقة القادمة وربما سيقال لنا خبر ان اللقاح سيصوت عليه في مجلس النواب.
اللهم يا مفرج الكروب عجل بالفرج.انشاء الله المصادقة على اللقاح الصيني وبدأ عمليت التلقيح .
اكيد استرازينيكا البريطاني و فايزر الصفقة التانية لدولة المغرب وخسارة كبيرة امام الصين الله يعوضنا سينوفارم حبسات علينا وفلوس مشات …. امريكا او الصين فين المصلحة كاينة ولكن الفلوس مشات ….خلص وعاود خلص …هادا حال البلدان البليدة التي ليس لديها مركز ابحاث والتي لا تشجع الاختراع والبحوث…. الله يعوضنا وكان. لي عطا راسو للحجام هو هادا.