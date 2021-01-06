وزارة الصحة تمنح تصريحا لاستخدام لقاح أسترازينيكا

أفادت مصادر هسبريس أن وزارة الصحة قررت منح تصريح مؤقت للاستخدام العاجل للقاح أسترازينيكا.

ووقع وزير الصحة خالد آيت الطالب، قرار الترخيص الاستثنائي اليوم، الذي سيسمح باستعماله في المغرب.

قرار الترخيص يوضح معايير تخزين اللقاح المذكور وطريقة استعماله عبر جرعتين، تفصل بينهما أربعة أسابيع على أقل تقدير.