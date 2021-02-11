وزارة الفلاحة تواصل مكافحة "الحشرة القرمزية"

كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والماه والغابات أن سلسلة الصبار، في إطار الفلاحة التضامنية عرفت نموا كبيرا منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة 2008؛ باعتبارها سلسلة إنتاج منظمة من العالية إلى السافلة، تم غرس مساحات كبيرة بالعديد من مناطق الإنتاج بجميع أنحاء المغرب.
واعتبرت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن ظهور حشرة ضارة لأول مرة بالمغرب؛ الحشرة القرمزية المدمرة التي هاجمت مساحات واسعة من الصبار، على كامل التراب الوطني، كان له التأثير السلبي على تطوير هذه السلسلة.
وأكد الوزارة أنه قد تم الإبلاغ عنها لأول مرة بدوار سانية برجيج بإقليم سيدي بنور، حيث دمرت الحشرة القرمزية مجموع الإنتاج من الصبار بهذه المنطقة، لتنتشر بسرعة كبيرة وغير متوقعة إلى مناطق الإنتاج الأخرى عبر أنحاء البلاد.
ومباشرة بعد تشخيص هذه الآفة، يضيف البلاغ، تفاعلت الوزارة الوصية بشكل فوري معها من أجل احتواءها والحد من انتشارها. “إلا أنه، في ظل عدم وجود حلول معروفة لمنع انتشارها ووقف الدمار الذي سببته الآفة على المستويين الوطني والدولي، وضعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خطة طوارئ رئيسية لمكافحة آفة الحشرة القرمزية سنة 2016، بالموازاة مع إجراءات المعالجة الكيميائية واقتلاع ودفن نباتات الصبار المصابة بالكامل”.
وشددت الوزارة المعنية على أن البرنامج الذي طورته ركز على البحث العلمي المستهدف، ولا سيما من أجل انتقاء الأصناف المقاومة وتطوير منتجات المعالجة، حيث تم إسناد هذا البرنامج للمعهد الوطني للبحث الزراعي بشراكة مع المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمديريات الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
وركزت الجهود المبذولة على ثلاثة مجالات رئيسية للمكافحة: المكافحة البيولوجية، والمبيدات الحيوية وانتقاء أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية، وتم وضع البنية التحتية الموازية على مساحة 4 هكتارات بمحطة الاستثمار الفلاحي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالزمامرة.
وأوردت الوزارة أن برنامج الانتقاء مكن من التوصل الى نتائج حاسمة من خلال تحديد ثمانية أصناف من الصبار مقاومة للحشرة القرمزية من بين مجموعة أصناف تنتمي للمعهد الوطني للبحث الزراعي، وهذه الأصناف هي مرجانة وبلارة وكرامة وغالية وأنجاد والشراطية وأقرية وملك الزهر.
وبعد التحقق من ثبات مقاومتها، يقول البلاغ، تم تسجيل الأصناف الثمانية التي تم تحديدها من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في الكتالوج الرسمي للأنواع والأصناف النباتية بالمغرب. وانطلاقا من الأربعة هكتار المخصصة سلفا بالزمامرة، تم إنشاء بستان للأمهات على مساحة 20 هكتارا بمحطة خميس متوح التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة. وبالتالي، تم إنتاج عشرات الآلاف من شتلات الصبار تمت مضاعفتها في أكياس واستخدامها لإنشاء منصات (قطع أرضية) لاستنساخ الأصناف الثمانية.
وأعلنت الوزارة أن الغرس سينطلق في فصل الربيع من سنة 2021 في إطار الفلاحة التضامنية، حيث سيتم اعتماد بساتين الأمهات من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وسيتم استخدامها لإنتاج الشتلات من أجل دعم تطوير السلسلة من قبل الوزارة الوصية في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، وذلك بهدف استعادة حقول الصبار التي دمرتها الحشرة القرمزية ونشر هذه الزراعة بعدة مناطق من المملكة.
وأبرز البلاغ أن جهود البحث العلمي الزراعي في اختيار أصناف أخرى مقاومة ستتواصل، وسيتم تطوير أساليب المراقبة الكيميائية لهذه الآفة. كما تم تطوير الإنتاج العلمي ونشره عبر الندوات والمنشورات العلمية والتقنية، وتنظيم التكوين العلمي والتقني للأطر والتقنيين.
للتذكير، من خلال الدعم المالي والمواكبة التقنية الهامة من طرف وزارة الفلاحة والانخراط الفعلي للفلاحين في سياسة غرس الصبار، بلغت المساحات المزروعة 170 ألف هكتار قبل نهاية مخطط المغرب الأخضر. ولضمان التثمين المنسجم، تم تشييد وتجهيز العديد من وحدات توضيب وتحويل الصبار من أجل تثمين منتجات الصبار والمنتجات المشتقة (استهلاك الفواكه الطازجة، التحويل الصناعي الغذائي، علف الماشية، مستحضرات التجميل والمنتجات العلاجية المختلفة)، تقول الوزارة.
وقد أدى تطوير هذه السلسلة إلى الرفع من مداخيل الساكنة القروية بين 10.000 درهم و20.000 درهم للهكتار، ولا سيما في المناطق الهامشية حيث الفلاحة تتكيف وتقاوم التقلبات وتتطلب مدخلات فلاحية بنسب منخفضة.
ما هو تاثير هذه الفاكهة عن البشر بعد تلقيحها بمواد تقضي عن الحشرة القرموزية.
تدخلات وزارة الفلاحة موفقة و تسير في الاتجاه الصحيح
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
قطاع الفلاحة بالمغرب يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالوزارة الوصية تقوم بواجبها على أكمل وجه وتبرهن على ذلك في الكثير من المحافل الوطنية و الدولية
أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء
لا يمكننا أن ننكر أن بفضل الاستراتيجية التي تهجها وزارة الفلاحة في العشرة السنوات الاخيرة استطاع المغرب أن يحقق الاكتفاء الداتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية رغم الظروف الصعبة التي تواجهها بلادنا من جفاف و جائحة كورونا و يضمن الامن الغذائي للبلاد
مهما قل و يقال عن السيد الوزير عزيز اخنوش إلا أنه و بكل صراحة استطاع تطوير القطاع الفلاحي و الرفع من مردوديته
ان اعداء ألارض فنضرو عاقبة كيف تكون لا بسم الله ولا الحمد لله
لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .
الحمد لله ان عندنا وزارة الفلاحة المغربية تدير خدمتها عكس باقي القطاعات
الطريقة التي يسير بها القطاع الفلاحي بالمغرب أتبتث نجعتها في العشر سنوات الاخيرة و هذا بفضل الوزير الكفء التي يشرف عليها
بفضل التسيبر الجيد للقطاع الفلاحي من قبل الوزير المشرف عليه استطاع المغرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية
فعلا الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد المغربي والسيد الوزير يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع اكتر فاكتر…..بالتوفيق
وزارة الفلاحة تنهج استراتيجية تعتمد على مقاربة تشاروكية بينها و بين الفلاح و المواطن و هذا سبب نجاح معظم القرارات التي تتخذه
الوزارة المشرفة على قطاع الفلاحة تقوم بمجهوداتها من اجل حماية المواطن
السيد الوزير عزيز اخنوش لعب دورا كبيرا في تطوير و الرفع من الانتاج الفلاحي في المغرب
الوزارة الوصية على القطاع لا تتنصل من مسؤوليتها، بل تحمل الأمر على محمل الجد.
وزارة الفلاحة الوحيدة لي باقا رادا لينا البال شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية
تحية خالصة للسيد الوزير عزيز اخنوش الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي
استراتيجيات وزارة الفلاحة تسير في الاتجاه الصحيح تحت اشراف الوزير الكفء المتواجد على رأسها
الشعب المغربي يعي جيدا بأن بلادنا تمر من ظروف مناخية صعبة وما تحقق على مستوى الانتاج الفلاحي بالمغرب في السنوات الاخيرة ما هو الا دليل على نجاح مخططات واستراتيجيات السيد الوزير المشرف عن القطاع الفلاحي
الوزارة الوصية على القطاع تسيير في الاتجاه الصحيح
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
وزارة الفلاحة والصيد البحري هي اكثر الوزارات اشتغالا وتحركا و ذلك بفضل الوزير الكفء الذي يشرف عليها
وزارة الفلاحة هي الوزارة الاكثر ديناميكية و الاكثر فعالية في المغرب.
السيد وزير الفلاحة عزيز اخنوش من بين الاطر و الكفاءات الوطنية التي نفتخر بها و التي ابانت عن حنكتها في التسيير
Salutations spéciale à monsieur aziz akhenouch pour son intérêt et le développement du secteur agricole pour le mieux
وزارة الفلاحة تقوم بواجبها على أكمل وجه و هذا بشهادة جميع مهني القطاع و الفلاحين
كل الانجازات و النتائج التي تتحققت على مستوى القطاع الفلاحي بالمغرب فهي بفضل كفاءات السيد الوزير المشرف على هذا القطاع
الوزير الذي يدبر القطاع يعمل بإخلاص و تفاني من أجل مصلحة البلاد
مجهودات السيد وزير الفلاحة تستحق التشجيع والتنويه لانه يعمل ليل نهار للنهوض بقطاع الفلاحة والاجابة عن المشاكل المطروحة
القطاع الفلاحي بالمغرب نموذج يحتدى به على الصعيد الدولي
Le ministère de l’agriculture est très proche des citoyens marocains dans les circonstances actuelles, grâce à une politique de communication réussie et aux efforts déployés pour fournir des fournitures adéquates.
n’y a aucune crainte pour le secteur agricole, car l’agriculture marocaine continue de briller et de réussir avec l’efficacité du ministre Aziz Akhenouch et sa contribution au développement de ce secteur , Alhamdulilah pour ces résultats positifs
.الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
De nombreux grands pays ont éprouvé des difficultés à fournir des matériaux de base à leurs citoyens. Le Maroc a pu garantir la sécurité alimentaire grâce au Plan Maroc vert
وزارة الفلاحة تبدل قصارى جهودها لمساعدة الفلاح المغربي من خلال تدخلاتها القوية
مزيد من العطااء و حظ موفق لوزارة الفلاحة الحمدلله الخير كاين فالسوق و الفضل كيرجع لوزارة الفلاحة فعلا القطااع الفلاحي تطور 180 درجة محلياا و دولياا
احسن حاجة هي أن وزارة الفلاحة عندك استراتيجية التدخلات المستعجلة
عرت وزارة الفلاحة تطورا ملحوظا لكونها تعمل باستراتيجية محكمة و متقنة
كلكم مجهود و عمل يا وزارة الفلاحة نتمنى لكم كل التوفيق.
نحن جد فخورين بالمستوى الذي وصلت له وزارة الفلاحة و نتمنى لها مسيرة موفقة.
مخطط المغرب الأخضر حقق نتائج. قوية في عدد من السلاسل من بينها الصبار
كل التوفيق والنجاح لهذه الوزارة الخدومة و التي لطالما طورت من هذا القطاع.
عمل وزارة الفلاحة له آثار واضح على القطاع برمته في جميع أنحاء التراب الوطني
كلكم أمل و عمل يا سيدي الوزير تبارك الله عليكم فعلا راكم فالمستوى المطلوب.
السيد الوزير عرف كيف يحول القطاع الفلاحي من الركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة ، نتمنى الازدهاار
Nous sommes très fiers de vous avoir à nos côtés chère ministère vous êtes toujours au sommet
وزارة الفلاحة أصبحت رقما صعبا وخاصة فهاد الظروف الصعبة تطوراات كتر و كتر استطاع المغرب ضمان الامن الغذائي ودالك بفضل مخطط المغرب الأخضر
Nous vous sommes très reconnaissant de vos efforts et de votre fidélité monsieur Aziz akhennouch.
Nous vous souhaitons un bon courage pour la suite. Vous êtes les meilleurs
تبارك الله عليكم فعلا راكم دائما فالمستوى المطلوب بالإنجازات ديالكم الجبارة اللي كتقومو بها فبلادنا الحبيبة.
الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات و تبصر السيد عزيز اخنوش.. رجل عملي بامتياز
هنيئا لنا بهذه الوزارة اللي شادة بزمام الأمور ديالها و مقابلة شغالها على أكمل وجه.
الفلاح المغربي ينتظر ما ستجود به قريحة الوزارة من اجل الرقي بالقطاع الفلاحي الذي تسيره الكفاءة
السيد عزيز اخنوش احسن وزير في الحكومة المغربية الحالية.. الجدية في العمل و الاحساس بالمسؤولية يجعلانه ينكب على العمل و المعقول
أنشط وزير في حكومة العثماني هو الوزير أخنوش بدون منازع
عزيز اخنوش رجل الالتزام و المعقول، و هذا ما عهدته هذه الساكنة في شخصه منذ ان تولى اول منصب سياسي.
كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية
للأسف تدخل متأخر مئات الآلاف من الهكتارات سويت بالأرض
صبار الشاوية والرحامنة قضى عليه صبار سوس
صبار لمزاليط لا أحد يهتم به ولم يسبق له أن تضرر بهذا الشكل منذ مئة سنة خلت
لكن بعد أن ظهرت أهميته كغذاء ودواء وصار يصدر للخارج قرمز صبار الفقراء وظل صبار
سوس يجول في الأسواق ويصدر للخارج.
الفلاح المغربي يستشعر التغيير الذي حدث في القطاع الفلاحي و اصبح هو المستفيد الاكبر من هذا التطور.
السيد الوزير حريص كل الحرص على مواكبة المجهود التنموي الذي تقوم به وزارة الفلاحة في مختلف المناطق المملكة.
قال الحسن الثاني رحمه الله أعطني فلاحة أعطيك شعبا … في الواقع الفلاحة هي من تحمل هذه البلاد، و لأهمية هذا المجال فإن كل شيئ يتغير، إلا وزير الفلاحةا و هذا شيء حميد لأنه أبان عن حنكته ،بالتوفيق للسيد عزيز اخنوش رجل المهمات الصعبة، الله يقوي الخير.