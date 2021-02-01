وزارة النقل تفشل في تركيب "أحزمة السلامة" بحافلات الربط بين المدن

خلال لقاء لتقديم التدابير الاستعجالية المتعلقة بالسلامة الطرقية لتخفيض عدد ضحايا حوادث السير في المغرب، سنة 2015، وعَد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل آنذاك، بأنْ يدخل قرار وضع حزام السلامة بالنسبة لركاب حافلات النقل بين المدن حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2016.
بعد مرور خمس سنوات مازال الوعد الذي أطلقه بوليف بحماس كبير، إذ أكد أن الحافلات ستخضع للمراقبة قبل مغادرة المحطات، حبرا على ورق، إذ لا يُستعمل حزام السلامة داخل الحافلات إلى حدود الساعة، بل إن نسبة كبيرة من الحافلات لا تتوفر على هذه الأداة التي تُعدُّ من أبرز الوسائل التي تحد من ضحايا حوادث السير.
وفي سنة 2018، عاد بوليف ليصرح من داخل محطة القامرة بالرباط، بمناسبة إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بأن حافلات النقل بين المدن سيتم تجهيزها بشاشات لعرض شروح حول تعليمات السلامة قبل انطلاقها من المحطات.
وأكد الوزير السابق أن هذا الإجراء، الذي اعتبر أنه “سيجعل الحافلات مثل الطائرات”، يهدف إلى تحسيس المسافرين باحترام شروط السلامة أثناء السفر؛ غير أن الإرشادات التي تحدث عنها لم تجد بدورها طريقا إلى شاشات الحافلات التي يفتقر عدد كبير منها أصلا للشاشات.
عدم تطبيق وضع حزام السلامة في حافلات النقل بين المدن يرجع إلى مجموعة من الأسباب، حسب رضا الحسناوي، المتخصص في السياقة المهنية، منها أن “الوزير بوليف كان يأتي بالمقتضيات المنصوص عليها في مدونة السير ويحاول تطبيقها، دون أن يضع في الاعتبار صعوبات التنزيل على أرض الواقع”.
وتابع الحسناوي، في تصريح لهسبريس، بأن فشل الوزير السابق المكلف بالنقل في تنزيل استعمال حزام السلامة داخل حافلات النقل بين المدن يعود أيضا إلى كونه لم يأخذ برأي المهنيين المعنيين، مشيرا إلى أن هذا التعامل ينطبق على قرارات أخرى، ما يؤدي إلى عدم تنزيلها.
وتنص مدونة السير على إلزامية وضع حزام السلامة لسائقي حافلات نقل المسافرين ومساعديهم والركاب، لكن تطبيق هذا البند ظل حبيس السطور.
واعتبر رضا الحسناوي أن استعمال حزام السلامة في حافلات نقل المسافرين لا يكفي التنصيص عليه قانونيا والتفاوض مع المهنيين بشأنه، بل يتطلب أيضا أن يكون مواكَبا بالمراقبة، وذلك بإلزام المهنيين بتجهيز الحافلات بحزام السلامة، وإخبار المسافرين بضرورة وضعه، ثم يتحمّل المسافر المسؤولية إذا لم يضعه.
وشدد المتحدث ذاته على أهمية وضرورة إطلاق حملات التحسيس والمراقبة من أجل استعمال حزام السلامة، مشيرا إلى أن حافلات نقل المستخدمين تتوفر على هذه الأجهزة، لكنها لا تستعمل في كثير من الأحيان، “لأن الراكب لا يلتزم، فيما لا يمكن أن يفرض عليه السائق وضع حزام السلامة لأنه سيدخل معه في صراع”، وفق تعبيره.
كيف يعقل ميزانية جماعة ارازان تارودانت لا تتجاوز 200 مليون ويتم المصادقة مز طرف وزارة النقل لها لصفقة ب 2 مليار ونصف مخصصة للطريق مع العلم هنا في الجماعة المدكورة الاراضي تتم اخدها لاصحابها دون تعويض .يجب توقيف هده المهزلة
قل ليهم يراقبو غير الاسعار لي ولات مضوبلة ؤ المصيبة من الكيشي تتقطع الثمن زايد. ؤ فالاخر تتلقى الكار عامر مسطوكي . فهم تسطى زوج فبلاصة ؤ الثمن مضوبل بقى ليهم غير حزام السلامة
ماعلاقة الركاب بي الحوادث السير مسؤول على السياقة الحافلة هو الساءق ليس الركاب لي اسف لا توجد اي المراقبة الوزراة حول مواصفات الساءقين وحتى مساعديهم كثير منهم لا تتوفر فيهم الشروط السياقة معظمهم من الاصحاب السوابق القضاءية دخلاء على المهنة مجرمون مدمنيون على الخمر المخدرات القرقوبي مع يسوقون الحافلات يوميا حتى مساعدهم يكونوا مشرملين يحملون جناوي السيوف يتعاملون مع الركاب معاملة سيءة ليس لهم السب والشتم كلام النابي حتى امام النساء العاءلات انا لا اسافر في كيران منذ المدة طويلة اسافر بي قطار او طاكسي كبير فهم ارحم من السفر كيران الرحلات العذاب معظمهم كيران الخردة حالة الميكانيكية تكون متهالكة لهذا م الاغلبية الحوداث السير تتسبب في كيران
هالعار يوقفو غير جشع و الجهل ديال الكريسونات و الشيافر اللي زادو في تمن التذاكر بشكل مضاعف مع العلم ان الطاقة الاستعابية ديال الكار باقة هي … هي، عامر عن اخره و ناس كلشي ساكتين … لا مراقبة لا والو و يدوزو من قدام البراجات و لا من حسيب أو رقيب…. دعيناهم لله ياخد فيهم الحق
تناقض تقنين أحزمة السلامة يظهر في عدم إلزاميته سيارات الاجرة الصغيرة و الكبيرة وكذلك سيارات المصالح .. يجب عقلنة استعمال الاحزمة ويقتصر اجبارها في المسارات التي يفوق فيها السرعة الستين كلم..
حافلات مهترئة. .ساءقون و كريسونات خريجو سجون. ..عدد منهم يدخن المخدرات قبل و أثناء التنقل. .ناهيك عن السجائر. ..كلام فاحش. ..معظمهم يتباهون انهم اشتاقوا للسجن. ..همهم جمع (الروسيطة )…عن أي حزام تتحدثون. ..؟ عن أي حافلات. ..
لاش ؟ كثرة القوانين و كثرة الكاميرات جعلت حياة اليوم بلا طععم و بلا معنى
قرارات فوقية تفتقر إلى الواقعية كعادة هؤلاء الكائنات السياسية المسؤولين عن تدبير الشأن العام. رخص السياقة يجب أن تعطى لأصحاب الشواهد الدراسية فقط إذا كانوا جديين في تقليص حوادث السير.