"وزارة النقل" توضح بشأن تهيئة مقاطع "تيشكا"

أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأنه تم الانتهاء من أشغال تهيئة المقاطع الرابطة بين مراكش وآيت ورير، وبين تدارت2 وتيشكا، بينما توجد في مراحلها الأخيرة بين توفليحت وتدارت2، وفي طور الإنجاز بين آيت ورير وتوفليحت.

وفيما يخص المقطع الطرقي الرابط بين مرتفع تيشكا وآيت زينب، أوردت الوزارة أن الأشغال متوقفة بعد فسخ صفقتين من طرف المصالح المختصة بالوزارة، التي تنكب حاليا على إعداد صفقات تتمة الأشغال للإعلان عنها لاحقا، بينما تقوم مصالح الصيانة بالتدخلات اللازمة في ما يتعلق بالانزلاقات الصخرية.

وعبّر عدد من السائقين المهنيين، في تصريحات سابقة لهسبريس، عن انزعاجهم من الانهيارات الصخرية المتكررة بالطريق الوطنية الرابطة بين ورزازات وتيشكا عبر مرتفعات “تيشكا”، بالإضافة إلى طول أمد الأشغال الميدانية التي توقف بعضها بسبب مشاكل تقنية وإدارية.

جدير بالذكر أن عشرات الفعاليات المدنية أطلقت حملة وطنية للمطالبة ببناء نفق “تيشكا” في جهة درعة تافيلالت، عبر الطريق الوطنية رقم 9، بسبب معاناة السكان في التنقل صوب الحواضر الكبرى، لا سيما حينما يتعلق الأمر بالمرضى أو الحالات المستعجلة.