وزيرة التضامن تتفقد مشاريع اجتماعية بمدينة تزنيت

قامت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، الجمعة، بزيارة لإقليم تزنيت، اطلعت خلالها على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي.

وأشرفت جميلة المصلي، خلال هذه الزيارة، على مراسيم توقيع اتفاقية شراكة مع الجماعة الترابية تزنيت قصد إنجاز مشروع متعلق بالولوجيات. كما اطلعت على ورش بناء مركز الأشخاص المشردين والعاجزين بدون معيل، ومشاريع بناء مركز للنساء في وضعية صعبة وإحداث مركز لحماية الطفولة وتأهيل ورشة للإدماج المهني للأشخاص في وضعية صعبة.

زيارة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة قادتها أيضا إلى المركب الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ومؤسسة دار الأمل للأطفال المتخلى عنهم ومركز “أوال” للأطفال ذوي إعاقة الصمم ومؤسسة الأعمال الاجتماعية دار الطالبة بونعمان.

وحول هذه المشاريع، قالت جميلة المصلي إنها تندرج في إطار اهتمام الوزارة بالأشخاص في وضعية صعبة عبر بذل المزيد من المجهودات التي تروم من خلالها تجويد الخدمات المقدمة لفائدة هذه الفئة، بمعية شركائها المتمثلين في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجالس المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني.