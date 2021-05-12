وزيرة الخارجية الإسبانية تواصل التهرب من الرد على انتقادات المغرب

تواصل وسائل الإعلام الإيبيرية إحراج أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، بشأن انتقادات المغرب لاستقبال زعيم جبهة “البوليساريو”.
ومن جديد، رفضت أرانشا غونزاليس لايا، أمس الثلاثاء، الرد على أسئلة الصحافة بشأن البلاغ الصادر عن الخارجية المغربية وردود الفعل الغاضبة من قبل مكونات البرلمان المغربي بخصوص استقبال زعيم جبهة “البوليساريو” بهوية مزورة.
وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، في ندوة صحافية: “في هذا الشأن لن أضيف أي شيء”، قبل أن تشير إلى أن “إسبانيا على اتصال دائم بالسلطات المغربية من السلطة التقديرية، ولن تفعل ذلك علنا”.
وعلى الرغم من تهديد المغرب بمراجعة الشراكة مع مدريد، فإن وزيرة الخارجية الإسبانية كررت نفس ما قالته سابقا، وأكدت أن “المغرب شريك له أولوية، وأن العلاقات معه جيدة، على الرغم من استقبال زعيم “البوليساريو” لأسباب إنسانية”.
واستغربت وسائل إعلام إسبانية من تصريحات أرانشا غونزاليس لايا، والتي تأتي في وقت اعتبرت فيه الرباط أن هذا الفعل “خطير ويخالف روح الشراكة وحسن الجوار”.
وكانت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية صرحت، قبل أيام، بأنه “ليس لدينا ما نضيفه حتى الآن” بشأن إخطار المغرب حول أسباب استقبال زعيم “البوليساريو” على الأراضي الإسبانية، وذلك ردا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية المغربية شديد اللهجة.
وتتواصل ردود الفعل الغاضبة في المغرب، حيث يقود قادة الأحزاب السياسية الكبرى لقاءات ومشاورات مع زعماء الأحزاب الإسبانية ووسائل الإعلام الإيبيرية لتوضيح خطورة استقبال زعيم جبهة “البوليساريو” على العلاقات التاريخية بين المغرب وإسبانيا.
وكانت صحيفة “إلباييس” الإسبانية كشفت أن بداية القصة تعود إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الجزائري إلى مدريد، في 29 مارس الماضي، ليطلب علاج “الرئيس المعرّض للموت”.
وعلى الرغم من رفض طلب السلطات الجزائرية من لدن فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، فإن مدريد منحت غالي الضوء الأخضر “لدواعٍ إنسانية”، وفق المصادر الدبلوماسية الخاصة بـ”إلباييس”، التي لفتت الانتباه إلى رفض ألمانيا طلبا مماثلا.
وأورد المنبر الإعلامي أن إبراهيم غالي وصل إلى الأراضي الإسبانية يوم 18 أبريل الفائت على متن طائرة طبية تابعة للرئاسة الجزائرية، بجواز سفر مزور، حطت تحديدا بقاعدة سرقسطة الجوية، ثم نقل إلى مستشفى “سان بيدرو دي لوغرونيو” تحت حراسة مشددة توفرها الشرطة.
وذكرت الصحيفة أن وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية خططت لاطلاع نظيرها المغربي على تفاصيل الحدث؛ لكن تسريب الخبر إلى الصحافة حال دون ذلك، مشيرة إلى وجود محادثات سياسية بين البلدين لتفسير ما وقع.
ليس ابتزازا او تحديا بل ليس عندها تبرير فهل ستقول بانها لم تكن على علم بدلك خصوصا مع فضيحة التزوير مثل الطفل الصغير ادا فعل زبلة او حماقة فانه يسكت و يتظاهر بانه درويش
لم يعد المغاربة يريدون تبريرا للجرم الذي اقترفته اسبانيا في حق جار مخلص يعول عليه. اتضحت الرؤية ولم يبق ما يستتر.من يدعون بأن علاقتهم جيدة مع المغرب لا يخططون مع أعدائه إن لم تفضح اللعبة لكان المغرب بقي في دار غفلون لكن اراد الله وهو خير من يريد ان يفضحهم و يرينا وجههم الحقيقي .السن يضحك للسن والقلب فيه الدغينة. حسب الاعراف يجب على الحكومة الإسبانية تقديم استقالتها حفاظا على دم وجهها ان كان لها بالفعل وجه تراه في المرآة.ظهر الحق وزهق الباطل. قالوا دواعي إنسانية هل مع الحيوانات المفترسة ؟والله تبرير مضحك ومشفق.تورطوا حتى الأذنين وهل بجنون من وراء جار السوء إلا السوء .حرثوا وزرعوا الريح ويجنون الآن العاصفة.!!!!!!
الجزائر وربيبتها البوليساريو فشلو في جميع الاصعدة ولا حول ولا قوة لهم .
حتى الحرب التي راهنو عليها دائما ماكانو يهدودن بالعودة الى الحرب وبعد 7 اشهر من اعلان الجبهة الحرب من جهة واحدة و7 اشهر من القصف 180 بيان . ادرك العالم ان هده الجبهة الجزائرية اكل عليها وشرب. ولا تصلح الا ان ترمى في مزبلة التاريخ.
حتى الجيش المغربي الان اصبح يتسلى معهم ويلعب معهم .اما عندما اراد ان يتدخل فالعالم كله شاهد تدخل القوات المسلحة في الكركرات كيف كان حازما وبجدية وطردهم في رمشة عين وهربو لم يتسنى لهم حتى لبس نعالهم وتركوها للذكرى.
والان تاكدنا ان القوات المسلحة تمسك بزمام الامور وما على ازلام البوليساريو ومعها الجزائر التقدم صوب الجدار ولانهم يعرفون ان الرد سيكون في الحين و مدمر . انصحهم بالبقاء بعيدا حفاضا على نعالهم .في انتظار الاومر لتشطيب المنطقة العازلة ودحر هم الى مخيمات تندوف موطنهم الاصلي انصحهم من الان ان يلبسو نعالهم ويربطها جيدا .
السؤال المطروح لماذا تبون اختار العلاج بالمانيا و لم يفعلها بإسبانيا و هل فعلا كان مريض ام هي مشاورات و تدريبات هناك و لماذا غالي (الرخيص) لم يتم نقله الى المانيا ام انه حاصل ايضا على الجنسية الاسبانية و هي بصدد علاج احد رعاياها بتندوف؟؟؟؟؟
هذا يعني بأن الوزير الخارجية الجزائري بوقادوم أصبح يهرب الإرهابيين والمجرمين حسب الجرائد والصحف الإسبانية
أن إبراهيم غالي وصل إلى الأراضي الإسبانية على متن طائرة طبية تابعة للرئاسة الجزائرية، بجواز سفر مزور، حطت تحديدا بقاعدة سرقسطة الجوية، ثم نقل إلى مستشفى “سان بيدرو دي لوغرونيو” تحت حراسة مشددة توفرها الشرطة.هذا دليل قاطع يجب على المحكمة الأوروبية فرض عقوبات على الجزائر ومحاكمة بوقادوم على التزوير والنصب والإحتيال لدخول بن بطوش إلى أوروبا بشكل سري,
* في لعبة الشطرنج السياسية ، وعندما تحسم المقابلة ولو في دقيقة واحدة ، بتحريكة واحدة ل: echec et mat : فإن اللاعب الدي ينهزم في المقابلة ، يبقى له جواب واحد فقد : ” ليس هناك رد اخر ”
* هدا هو ما وقع لوزيرة الخارجية الإسبانية ، وبالفعل ليس لديها رد اخر …
@@@ ____echec et mat [email protected]@@
وزيرة الخارجية الاسبانية في موقف لا تحسد عليه.. و لا تريد ان تظهر اسبانيا في موقف ضعيف امام المغرب.. لكن مهمتنا ليست هي تسهيل الامر عليها.. ولكن المزيد من الضغط الذي يحسنه المغرب.. خصوصا وانه لم يكشف كل اوراقه.. ورقة التعاون الاستخباراتي مهمة بعد ان ظنت اسبانيا وكوريا الشرقية انهم سيخفون القضية عن المغاربة.. في الوقت التي كانت فيه الخطة بالتفاصيل لدى مخابراتنا في اقل من 4 ساعات من وصول المرتزق الى المستشفى.. لكن على المغرب استعمال ورقة موجعة تساهم في اسقاط حكومة سانشيز في الانتخابات المقبلة و استقالة وزيري الداخلية و الخارجية قبلها.. ورقة تجعل كل حكومة اسبانية مقبلة على علم بان المملكة المغربية لا تلعب عندما يتعلق الامر بامنها القومي ووحدتها الترابية..