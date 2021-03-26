وزير التحول البيئي الفرنسي يفتتح منصة للابتكار في العاصمة الاقتصادية

قام كل من جون بابتيس دجباري، الوزير الفرنسي المنتدب لدى وزير التحول البيئي، المكلف بالنقل، وهيلين لوغال، سفيرة فرنسا بالمغرب، وسيرج موسيتي، القنصل العام الفرنسي بقنصلية فرنسا الدار البيضاء، بافتتاح منصة (RATP Dev Digital Hub Maroc) الرقمية الجديدة، التابعة للوكالة المستقلة للنقل بباريس.

وتعمل الوكالة المستقلة للنقل بباريس (RATP Dev)، الحاضرة في المغرب منذ سنة 2012 عبر فرعها (RATP Dev Casablanca) الفاعل في مجال شبكة الترامواي بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، على مواكبة شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للنقل”، من أجل تأمين وتقديم خدمات موثوقة ذات جودة عالية، ومستدامة ومبتكرة، لكافة سكان مدينة الدار البيضاء.

ومنحت شركة “الدار البيضاء للنقل” من جديد (RATP Dev Casablanca) حق استغلال وصيانة وتطوير شبكة “الترامواي” والحافلات عالية جودة الخدمات، لمدة 12 سنة؛ وذلك من أجل المساهمة في جعل الدار البيضاء مركزا حضريا عالميا، وجعلها أول مدينة ذكية في إفريقيا.

وقال باتريك فوتيي، المسؤول عن التسويق والابتكار بـRATP “”: “بالنظر إلى هذه الشراكة القوية التي تجمعها مع شركائها في العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، وقع اختيار الوكالة المستقلة للنقل بباريس (RATP Dev) في سنة 2018 على مدينة الدار البيضاء، المعروفة بمحيطها السوسيو اقتصادي الديناميكي والمتوجهة بشكل كبير نحو الرقمنة والابتكار، من أجل إنشاء أول مختبر لها في مجال الابتكار Casaroc”.

وأضاف فوتيي: “يعمل مختبر “Casaroc” على تحليل البيانات ووضع حلول مبتكرة، تهدف إلى تحسين تجربة المسافرين، سواء داخل شبكة الدار البيضاء أو في باقي شبكات النقل التي تشتغل بها الوكالة المستقلة للنقل بباريس (RATP Dev) في باقي دول العالم”.

ويعتمد مختبر”Casaroc” على تقاسم الخبرات وتبادل التجارب مع باقي الفاعلين في النظام المجالي المحلي، من مقاولات ناشئة وأبناك ومقاولات ومؤسسات تعليمية؛ من أجل العمل في إطار مخطط تشاركي، يضمن التنوع والتكامل بين الكفاءات والموارد.

كما يساهم المختبر سالف الذكر في تشغيل الشباب، وإعادة توزيع القيمة على المستوى المحلي، وخلق فرص أعمال من خلال توظيف الحلول الرقمية.