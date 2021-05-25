وزير التربية يحمل مسؤولية الهدر الجامعي إلى نظام التوجيه المدرسي

أقرّسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بفشل نظام التوجيه المدرسي الذي كان متبعا خلال السنوات الماضية، محمّلا إياه مسؤولية الهدر في صفوف الطلبة الجامعيين.
وقال أمزازي، في كلمة ضمن المنتدى الافتراضي للإعلام والتوجيه، الذي تنظمه جامعة محمد الخامس والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، إن “التوجيه إلى المسالك الجامعية كان يتم par défaut، وكان يؤدي إلى الفشل، وهو سبب الهدر الجامعي”.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن التعليم العالي حاليا “يفتقد تماما لنظام التوجيه”، بعدما تبين أن الأبواب المفتوحة للتوجيه التي كانت تُنظم في السابق لم تثمر النتائج المتوخاة منها، مبرزا أن الوزارة بصدد إعطاء انطلاقة منصة رقمية للتوجيه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأردف الوزير بأن المنصة الجديدة للتوجيه ستكون آلية محفزة بالنسبة لمترشحي الباكالوريا ودعامة قوية لتوجيههم وتسجيلهم في السنة الأولى لنظام الباشلور، المزمع انطلاق العمل به ابتداء من الدخول الجامعي المقبل 2021/2022، إذ ستمكّن المنصة الطالب من التسجيل في المسلك الذي لديه حظوظ لينجح فيه.
في هذا السياق دعا الوزير الوصي على قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي تلاميذ الباكالوريا، الذين سيلجون التعليم العالي ابتداء من شتنبر المقبل، إلى اختيار المسالك التي تناسب ميولهم ومؤهلاتهم، قائلا: “خاص الطالب اللي ما عندوش إمكانية يْنجح في مسلك معين ألا يتسجل فيه، وأن يتسجل في المسلك الذي يلائم ميوله وقدراته”.
ويُنتظر أن يصادق المجلس الحكومي في غضون الأيام المقبلة على المرسوم المحدد للتوجيه المدرسي والإرشاد الجامعي، بعدما تم تنزيل المادة 34 من القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين المتعلقة بمصاحبة المتعلم ومساعدته على تحديد اختياراته في مساره التعليمي، وتوفير الدعم البيداغوجي المستدام له.
وأشار أمزازي إلى أن منصة التوجيه التربوي الرقمية التي تعتزم الوزارة إطلاقها تهدف إلى تأطير اختيارات المتعلمين المقبلين على التعليم العالي، بناء على ميولهم وقدراتهم، من أجل أن يكون التوجيه ناجعا.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن وزارة التربية الوطنية تعمل على تعزيز التكوين الأساس والمستمر للفاعلين في المنظومة التربوية لكسب المهارات في التوجيه، وتعزيز الجسور والممرات بين التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، وأشار في هذا السياق إلى أن الوزارة رفعت من وتيرة تكوين المستشارين المكلفين بالتوجيه التربوي لينتقل عددهم من ثلاثين مستشارا سنويا إلى 350 مستشارا في طور التكوين برسم السنة الجارية.
أقرّسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بفشل نظام التوجيه المدرسي الذي كان متبعا خلال السنوات الماضيةا. اوا الحمد الله فين بديتو تتعتارفو بالفشل، خطوة مزيانة … ننتظر من المسؤولين الآخرين ان يقروا بالفشل أيضا.
Ce type est venu finir avec l’enseignement publique c’est un bon à rien qui ne fait que prendre des photos
لأول مرة غادي نتافق مع هاد السيد.. اكبر قالب واكبر فساد كاين ف المنظومة التعليمية ف المغرب.. واكبر ناس واكلين الساليرات ومحسوبين على الوظائف المختفية هوما هادوك الناس ديال التوجيه.. كتلقا ثانوية فيها موجه ولا موجهة.. معمرك تشوف حتى كمارتها كيف دايرا.. وكتبان عندك فقط ف آخر ساعة فالاخر ديال السنة.. هادشي علاش ف المغرب عندنا واحد تيدير سيونس ماط.. باش ف الاخير منين ياخد الباك كتلقاه دافع لمليون مدرسة.. دافع للهندسة وللاقتصاد وللغات وللفلسفة وللطب وللبيطرة وللتمريض.. اكبر علامة ديال الفشل هي هادي.. باش تعرف بلي التلميد معندوش توجيه اصلا ومعارفش هو من راسو اشنو باغي يقرا و اشنو كيبغي..
وهاد العقلية المغربية ديال الولد ولا البنت تدفع لكاع المدارس للي كاينين راه فشل وراه ممزيانش هادشي. وانا شخصيا كنعتبرو غباء. واحد ف عمره 18 عام وواخد الباك ومسيفط لمليون مدرسة.. راه هاد السيد غي مدفوع وصايكين بيه الناس. ماعارفش راسو اشنو باغي اصلا.
الى متى سنستمر في الكذب على بعضنا البعض؟ لن يكون هناك تقدم ما دمنا لا نواجه المشاكل الحقيقية .
الهدر الجامعي سببه الاكتضاض سببه ظروف عيش الطلبة سببه ترفع أغلبية الاساتذة وعدم أخذ مهنتهم محمل الجد.
هل بكلية فيها 40 ألف طالب سنحارب الهدر.
في أوروبا تجد الجامعة كلها بكل مؤسساتها لا تتوفر على هذا الكم من الطلبة.
لكي ينجح الطالب في مساره الجامعي عليه أولا أن يحصل على شهادة البكالوريا عن جدارة و واستحقاق. ما دامت نسبة مهمة تحصل على هذه الشهادة عن طريق النفخ في نقط المراقبة المستمرة و الغش في الامتحانات الجهوية و الوطنية فلا أمل لها في التأقلم مع المستوى الجامعي و الحصول على نتائج إيجابية.
السياسة التعليمية فاشلة منذ عقود للأسف ومازاد الطين بلة هو التعليم الخصوصي عندما يتخذ التعليم وسيلة للتجارة تكون العواقب مثل اللذي إحتسى كأس القهوة على سكة الطرامواي وماخفي أعظم نتمنى ان تكون السياسة التعليمية بموازاة السياسة الخارجية للملكة أول شيء وزير التعليم يقدم إستقالته
ماهو الدليل على هذا التعليل ؟ إذا أخطأنا التشخيص سنخطىء العلاج حتما,
ثلثي الحاصلين على الباك في ألمانيا وسويسرا يوجهون نحو التكوين المهني والتقني وفقط الثلث يذهب للجامعة،يجب فتح مراكز جديدة للتكوين