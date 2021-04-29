وزير الداخلية يرفض وصف البرلماني المقرئ أبو زيد للدولة بـ"العاجزة"

رد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بقوة على النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية المقرئ أبو زيد، الذي وصف الدولة المغربية بـ”العاجزة” خلال مناقشة مشروع قانون القنب الهندي في لجنة الداخلية بمجلس النواب مساء الأربعاء.
ورفض وزير الداخلية في رده على مداخلات أعضاء اللجنة، ما جاء في مداخلة المقرئ أبو زيد، وخاطبه بالقول: “الدولة المغربية ليست عاجزة، ولم تكن يوما ما عاجزة”، مضيفا أن “الطريقة التي يتحدث بها (أبو زيد) غير مقبولة”.
وتأسف الوزير لعدم بقاء المقرئ أبو زيد إلى غاية سماع رد الحكومة، وقال: “الإنسان كيطلق كلام وكيهرب.. لي كيقول شي حاجة خصو يكون قاد بالمسؤولية ديالها ويبقى ينتظر الجواب”.
وتابع غاضبا، في الجلسة التي استمرت من منتصف أمس إلى غاية موعد الإفطار: “لن نجيب إنسانا غائبا، لكن باشْ يقول بأن الدولة المغربية عاجزة، فلا يمكن يْتْقال هذْشي وْمغاديشْ يمكن نْسمْحو فيه”.
وكان النائب البرلماني أبو زيد اعتبر أن الدولة “غير قادرة على القضاء على الأباطرة الذين لديهم ضيعات فلاحية ويشغلون الناس بطرق استعبادية ويعتدون على مراقبي المكتب الوطني للكهرباء ويسرقون ماء السدود”، مضيفا: “على الدولة أن تتغلب أولا على هؤلاء قبل أن تأتي بمشروع التقنين (تقنين القنب الهندي)”.
وأكد وزير الداخلية ردا على انتقادات حزب العدالة والتنمية، أن مشروع القانون لم ينزل من السماء، بل تطلب ثلاث سنوات من العمل الدؤوب وإجراء مشاورات في جميع الاتجاهات، مستغربا حديث البعض عن وجود دراسة سرية.
ورحب لفتيت بوضع دراسة جدوى المتعلقة بتقنين “الكيف” تحت تصرف البرلمان وتقديمها بالتفصيل في أي وقت يرغب في ذلك أعضاء لجنة الداخلية، وقال: “عْمرْنا مخبّعْنا شي حاجة وْمكايْن ميْتْخبّعْ”.
المسؤول الحكومي شدد على أنه لا توجد أي علاقة بين مشروع قانون القنب الهندي والانتخابات المقبلة، مستغربا هذا الربط، قائلا بخصوصه: “واشْ على 400 ألف صوت لّي كايْنْة في المنطقة غادي نْديرو هاذْ القانون”.
وأوضح لفتيت أن تداعيات جائحة كورونا دفعت الحكومة إلى تسريع تنزيل هذا المشروع، “لأننا في حاجة لتنمية البلاد أمام هذه الظرفية الصعبة”، مؤكدا أن القانون جاء للتعامل مع ظاهرة “الكيف” الموجودة.
ونفى المتحدث صحة المغالطات التي يروجها البعض، وشدد على أن “مشروع القانون لم يأت للسماح بتعاطي المخدرات أو تقنينه، بل بالنظر إلى الإشكالات التي تعرفها مناطق الكيف”، مضيفا: “هي ممنوعة ونْخلّوها ممنوعة شْنو بْغيتُو مقاربة أمنية نمْشيوْ نْعتقلُو الناس كاملين”.
ودعا وزير الداخلية “نواب الأمة” إلى استحضار مصلحة الوطن في هذا المشروع لتنمية المنطقة، ورحب بمقترحات الفرق والمجموعات النيابية لتعديل أو تغيير مضامينه.
الحمد لله أن المغاربة اكتشفوا أساليب وألاعيب حزب الدبشخيين الذين هلكوا الحرث والنسل وبذلك لم تبق لهم إلا أيام معدودات ليخرج رجالهم ولا هم بالرجال إلۍ الشارع بالنقاب لتغطية وجوههم التي اعتادوا علۍ تأثيثها باللحۍ التي تبين أنها مجرد ديكور يسهل عليهم فنون النصب والاحتيال!
عجز الدولة في جميع المجالات بلغ 100%، لذالك فوزير الداخلية محق في قوله ان الدول ليست عاجزة، بل الصحيح انها أعجز .
قد أصاب السيد الوزير نعم من يطلق الكلام ويطرح أسئلة عليه انتظار الجواب ويكون قادرا على تحمل المسؤولية
في الحقيقة لكسب بلد ما صفة دولة يجب ان تتوفر فيه شروط اساسية بدونها لا يعتبر دولة او دولة فاشلة هذه الشروط الظروريه هي وجود مؤسسات قارة منتخبة بطريقة ديمقراطية وجود ظروف الحق والقانون على الجميع مهما كان وضع المواطن وجود منظومة عدالة تستجيب للمعايير الدولية وجود برلمان منتخب وحكومة منبثقة عن الاغلبية المنتخبة ديمقراطيًا ومسؤولة امام الشعب عبر البرلمان !!
وهذه الاركان غير موجودة في هذا البلد فيمكن القول انه في البلد دولة فاشلة بدون تغطية الشمس بالغربال وتكريس القاعدة الابدية العام زين !!
صراحة الدولة عاجزة عن محاربة الفساد و الريع بلا مندرقو الشمس بالغربال! واش حسابليكم المغاربة كليخ؟ الصراحة راحة المخزن الحقير في شجار معا الدكاكين السياسية وباز!
بلى دولة في قمة العجز . ان ترى شبابها يغامر بحياته في البحر الهائج للوصول لسبتة اليس هذا عجزا . اليس طحن و دهس شباب جرادة عجزا؟ اليس الحكم على من طالب بجامعة و مستشفى في الحسيمة ب 20 سنة عجزا؟ المهدوي ب 3 اليس عجزا؟ اليست الدولة عاجزة على اخبارنا بمن وضع الكاميرات في مكتب بوعشرين ؟ البصري الجديد كا يتبورد
كان عليه أن يصف الحكومتين التي ينتمي إليهما..ومنذ 2012 بالعاجزتين..فلولا المجهودات الجبارة لجلالة الملك شخصيا لكانت الحصيلة لهذا الحزب كارثية….
التغيير يبدا بتغيير العقليات السائدة في هذا البلد لابد ان يتحمل المغاربة المسؤولية الكاملة تجاه هذا البلد سواء المسؤولين وغير المسؤلين. كل افراد هذا الشعب يتحملون نصيب من المسوولية في عدة مجالات. هل سنبقى هكذا؟ نتكلم ثم نتكلم ونتكلم مرة اخرى ولا احد يحرك ساكنا الوقت يمر بسرعة ونحن تاخرنا كثيرا لاننا لا نتحمل المسؤولية الكاملة بالنسبة لهذا البلد الجميل. لا بد من الاستثمار في التعليم واعطاء المعلومات لا بد لصحافتنا واذاعاتنا ان تدعم هذا المسار كي نخرج جميعا من هذا النفق الذي سيودي بنا الى الهلاك ان لم نحدد الرؤى والاهداف. التعليم والتربية الحسنة والاخلاق واحترام الاخر والبيئة والعمل وتحمل المسؤولية هم طرق النجاة من الكارثة او الصدمة القلبية.
من حق البرلماني طرح السؤال لمادا الدولة عاجزة عن محاسبة المفسدين لفتيت يرد بتهديد واضح على المقرئ أبو زيد الحدر والاحتياط
بغض النظر عن ان كانت الدولة عاجزة ام لا او عن اين يكمن عجزها.
و لكن البرلماني ادلى برأي و في رأيي ان يحاجيه الوزير بالحجة و الدليل و ليس ان يقول ان ما قاله غير مقبول.
البرلماني لم يسب او جرح اي احد.
و في النهاية قالها في البرلمان و ليس على رصيف شارع
هل وزير الدخلية هو الدولة لكي يعتقد أنه يجب الدفاع عنها هذا يعني أن الدولة تتلخص في وزارة واحدة وشخص واحد إذا كان ينوب عن المؤسسات يجب أن يقولها وليس أن ينسب نفسه وحده ووزارته كأنها دولة معزولة عن باقي المؤسسات
إن المقرئ أبو زيد قال حقا ونطق صدقا وهذا هو الواقع ونحن في المغرب ونعرف ذلك جيدا ووزير الداخلية يعيش في عالم غير عالمنا وفي مغرب غير مغربنا
نعم دولتنا ليست عاجزة ولا ضعيفة إذا تعلق الأمر بالقمع والترهيب والدوس على الحقوق والرقاب.
تحية عالية للنائب المحترم السيد المقرئ الإدريسي، الرجل يمارس حقوقه الدستوربة وواجبه الوطني في الدفاع عن الأمة المغربية فيما يراه مصلحة لهذه البلاد، رجل وفي لمبادئه ومنافح عن قضايا الوطن، سيذكورني قومي إذا جد جدهم…..وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر
* أن تكون الدولة عاجزة أم لا , أن يكون وصف البرلماني صحيحا ,
أم رد الوزير , فكلا الأمرين سيان , فلا يغير من واقع البلاد و العباد
في شيء , سوى أنه يبقى كلام في كلام , و تضيع الحقيقة , و يحجب
المراد بالقيل و القال , ليتحول الموضوع و يصبح نقاش آخر ,
الدولة قوية مستقرة كل شيء بخير يا سعادة وزير الداخلية سؤال يحيرني هل تعيش معانا او مع غانا الامور وصلت الى الحضيض اليس لديكم خبراء قراءة الواقع كما هو بدون مكياج او تجميل لو تتفضلون سوف ازودكم بتقارير ذات مصداقية عالية قل نظيرها حول الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لشريحة كبيرة من المجتمع المغربي ومن بينهم انا لاسيما في زمن كورونا فقدنا اعمالنا ونحن على حافة الافلاس والجوع
هذا كفيل بدق ناقوس الخطر الناس ساخطة على الوضعية انزاوا الى الشارع واسالونا وليس فقط تطلقون علينا قواتكم الامنية فقد عافت فسادا وظلما
هل تعتقد الدولة باحتكارها العنف سوف تتحكم في الاوضاع نعم مرحليا ولكن الى متى الاوضاع ستخرج عن السيطرة وسوف تبقون تبكون على الاطلال لم تكونوا قدر المسؤولية واختم ناصحا ومحذار “عندما تكثر الجباية تشرف الدولة على النهاية ”
ابن خلدون
هو مجرد حكواتي كيف تنتظر منه ان ينتج فكرة أو ان يناقشها . كل ما يتقنه: الحفظ ثم السرد.
للاسف مغربنا الحبيب ضاع في زمن فيه باك صاحبي واش عندك شي مسؤول صحراوي راك ترقى وتخدم فين بغيتي معندكش بقى فالحظيظ حتى تغمل حسبي الله ونعم الوكيل
على سلامة مقرء ابو زيد استيقظ من سباته الشتوي والصيفي لانه دائما نائما يشخر في البرلمان.