وزير الداخلية يكشف تفاصيل خطة المغرب لمواجهة الكوارث الطبيعية

كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية وتماشيا مع أهداف “إطار سنداي” للحد من مخاطر الكوارث في أفق 2030، شرعت المملكة منذ سنة 2017، في إطار مقاربة تشاركية شاملة وبمساهمة شركاء دوليين، في إعداد مشروع خطة عمل وطنية لتأطير سياسة لتدبير المخاطر الطبيعية.
جاء ذلك اليوم الخميس ضمن عرض حول خطة العمل الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، برسم الفترة الزمنية 2020-2030، تهدف إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين ضد آثار الكوارث الطبيعية، والحد من قابلية التأثر بمخاطر هذه الكوارث وتعزيز قدرة السكان والأقاليم على مواجهتها لضمان التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير المنتدب أن مشروع خطة العمل الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية يتضمن 18 برنامجا مندرجا في إطار خمسة محاور، تتعلق بتعزيز حكامة تدبير المخاطر الطبيعية، وتحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية، والوقاية من المخاطر الطبيعية وتقوية القدرة على المواجهة، والاستعداد للكوارث من أجل النهوض السريع وإعادة البناء الفعال، ثم تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي وبناء القدرات في مجال تدبير المخاطر الطبيعية.
وترتكز خطة العمل، حسب بوطيب، على أربع دعامات أساسية، تتمثل في إشراك جميع الفاعلين، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وتنويع مصادر تمويل المشاريع المرتبطة بالوقاية من المخاطر الطبيعية، وتشجيع البحث العلمي في مجال الوقاية من آثار الكوارث الطبيعية، وتعزيز أشكال وسبل التعاون الدولي في هذا المجال.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه لضمان التنفيذ الأمثل لمختلف برامج الخطة الوطنية سالفة الذكر، التي تم إطلاق عدد مهم من المشاريع المرتبطة بها قصد التكفل الفعال بالمخاطر الطبيعية التي تتهدد بلادنا، من قبيل الفيضانات وانجراف التربة والزلازل وغيرها، فقد تم وضع نظام للتتبع والتقييم يهدف بالأساس إلى تتبع مختلف المراحل المتعلقة بسير وتنفيذ برامج الخطة، وكذا تقييم درجة نجاعتها وفعاليتها من خلال مجموعة من المؤشرات التي تم تحديدها بشكل دقيق وفقا للمعايير الدولية.
لا زلت انتظر نتائج التحقيق في الفيضانات السابقة ام ان القضية اغلقت كسابقاتها كما هي العادة دائما؟!!
احسن خطة لمحاربة الكوlرث الطبيعية,هي محاربة نهب المال العام ومحاربة الغش.
الريع دمر البلاد والعباد, سألت المسؤول والنائب والوزير فلا مجيب, كيف ستغيب والكل به يهيب, الكل إشتاق إليك ويقول ما أحلاك يا ريع يا عزيز, نارك أشعلت لهيب, أنت في كل بيت حديث, كفاك للشعب تعذيب, رغم الداء والغلاء قالوا أنك حبيب ينتظرون اليوم السعيد.
شرعت المملكة منذ 2017 في إطار مقاربة تشاركية شاملة وبمساهمة شركاء دوليين في إعداد مشروع خطة وطنية لتأطير سياسة تدبير المخاطر الطبيعية ونحن في أوائل 2021 وأين كنتم حينما ضربت أمطار الخير الدار البيضاء أو جاءت على غفلة على من تضحكون يجب أولا محاسبة كل من ثبت في حقة الإخلال بمسؤوليته ،لو أدخلتم كل من أخل بواجبه السجن فلا داعي لهذه الخطط.
إذا كان يستطيع أن يحارب الفساد والتلاعب بالمشاريع والصفقات والمحاسبة لكل من قام بالتقصير …أما غير ذلك فهو ذر للرماد في العيون و تهدئة للرأي العام الساخط على الوضع
صباح الخير الداخلية…صح النوم بالله عليك يا سعادة الوزير ماتمحن راسك نعمس…حنا لي كان نبقاو نطلبو الشتا بلا قياس
اللي فهم شي حاجة يفهمني ، بلابلا ، سنقوم بإعدادة لجنة لليقضة و مخطط مندمج في إطار مفهوم التنمية المستدامة و البحث العلمي و التنمية البشرية …. كرهت مادة الإنشاء على هاد الشي
احسن خطة لتجنب ما امكن من اضرار الكوارث الطبيعية هي ضبط التصامي العمرانية وملاءمتها لطبيعة المنطقة المستهدفة واجد بعين الميزان تضاريس المنطقة وطبيعة احوال الطقس لامدبعيد والتشديد على منع اي منشءات على مجاري المياه
نطلب من السيد الوزير المحترم التفكير في
المغادرة الطوعية في الجماعات الترابية
الموظفين الصغار ..
اعدت قراءة النقال ثلاث مرات لكي اتأكد انتي لم افوت شيئا او لم افهم شيئات و احسست بالغضب الشديد لأن ما سماه الوزير خطة و برنامج لا وجود فيها لا لإعادة هيكلة المجال الحضري و لا لإعادة البنية التحتية للمدن لجعلها تبتلع مياه الامطار مهما كانت غزيرة و لا عن وسائل مراقبة جودة الاشغال و جودة المواد المستعملة في البنية التحتية و لا على تطوير فرق التدخل عند الظروف الاستثنائية لجعلها اكثر سرعة و اكثر فاعلية.
تدخل الوزير عبارة عن نص فلسفي مبهم و غير منطقي و غارق في العموميات…يحسبنا الرجل بلهاء و غير مثقفين…ايها السيد نحن مواطنين..انزل من برجك و تكلم معنا بلغة نفهمها و تفهمها الطرقات الاسفلتية التي لا تتوفر على بالوعات لمياه الامطار و تفهمها المجاري الضيقة و المخنوقة التي تنكسر و تتسرب منها المياه العادمة لتسبب في انهيار المنازل و تشققها حتى لو كانت حديثة البناء.
انزل معنا الى لغة الميدان و كف انت و غيرك من المسؤولين عن لغة الخشب التي صممتم اذاننا بها.
تكلم و يااا ليته لم يتكلم.