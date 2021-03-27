وزير العدل يدشن المركب الإداري للمحامين بأكادير

وزير العدل يدشن المركب الإداري للمحامين بأكادير
صورة: هسبريس
السبت 27 مارس 2021 - 03:33

أشرف وزير العدل محمد بن عبد القادر، الجمعة بأكادير، على تدشين المركب الإداري الجديد الخاص بهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون.

حضر حفل التدشين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عبد الله الجعفري، والوكيل العام للملك بها عبد الكريم الشافعي، ونقيب هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون نور الدين خليل، إلى جانب شخصيات قضائية ومهنية وإدارية وحقوقية وطنية ومحلية.

واطلع المسؤول الوزاري على مختلف مرافق المركب الإداري لهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، الذي شيد على مساحة 1377 مترا مربعا، ويضم قاعة للندوات وأخرى للاجتماعات مجهزتين بأحدث التجهيزات، إلى جانب مكاتب إدارية، فضلا عن مكتب النقيب وكتابته الخاصة ومكاتب خاصة بالأمين والكاتب ونائبيهما، ومقصف ومرافق صحية.

نور الدين خليل، نقيب هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، قال في تصريح صحافي: “نحضر اليوم بمعية طاقات مهنية وقضائية وإدارية وحقوقية، إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا الصرح المعماري الذي يمثل في الواقع استقلالية مهنة المحاماة ويجسد التدبير الأمثل لخدمات هذا القضاء لفائدة زملائنا ولكافة المرتفقين من حيث التكوين وتقديم الخدمات لتيسير العمل”.

وأضاف نور الدين خليل أن زيارة وزير العدل كانت مناسبة لتوقيع أربع اتفاقيات، “تؤكد أن مهنة المحاماة ليست مهنة قانونية فقط بقدر ماهي مهنة حقوقية بامتياز، أكدتها قيادتنا ونؤكد ذلك اليوم من خلال هذه الاتفاقيات التي حضرت توقيعها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة ضمن منظومة المؤسسات الدستورية الهامة ببلادنا”.

أكادير محاكم الاستئناف محمد بن عبد القادر وزير العدل هيئة المحامين

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