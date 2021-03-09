وزير العدل يوصي بالتعاون الدولي لمحاربة الجريمة

ترأس محمد بنعبد القادر، وزير العدل، وفدا مغربيا رفيع المستوى للمشاركة في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تحتضنه مدينة كيوتو اليابانية، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 مارس الجاري.

وألقى وزير العدل، خلال اليوم الأول من افتتاح المؤتمر، عبر تقنية “الفيديو”، بيان الوفد المغربي ضمن الجزء رفيع المستوى، وركز فيه على أهمية وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بكافة أشكاله ومستوياته، في مجال منع الجريمة ومكافحتها والتعامل المشترك مع التحديات التي تطرحها الظواهر الإجرامية، لاسيما الجريمة المنظمة، وصياغة حلول دولية مشتركة لها.

وبعدما أكد محمد بنعبد القادر أن إعلان كيوتو الصادر عن المؤتمر يمثل رسالة قوية في الاتجاه المذكور، أوضح، في هذا الصدد، أن المملكة المغربية تدعو إلى تعزيز مهام المنظمات الدولية والأممية العاملة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتحقيق الانسجام والتنسيق في ما بينها.

وشدد وزير العدل على أن “المملكة لا تدخر أي جهد للمساهمة البناءة في تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجريمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.