وزير الفلاحة في تافراوت

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تعليقات الزوار15
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حملة انتخابية قبل أوانها واختراق صريح للحجر الصحي حلال عليهم وحرام على المواطنين البسطاء !! البلد يتجه الى نمودج مصر مبارك وتونس بنعلي في تقديس الحزب الواحد والوحيد وهو حزب الدولة العميقة الذي يمثله الزعيم المظلي المدلل صاحب البر والبحر وكل شيء وحتى اعادة التربية !!
حيث شارك حزبه في مختلف الحكومات ولم يفعل شيءا !!
هذا مع توفير كل إمكانية الدولة لتحركات هولاء في عز الأزمة
90 % من التغطيات تهم أخنوش أليس هناك وزراء آخرون في هذا الوطن ؟
أم أن أخنوش الوحيد اللي واقف على شغلو رغم انه لا يتقاضى سنتيما واحدا على التوزيرة ؟
نحن في تافراوت سعداء بتواجد ابن البلدة عزيز اخنوش معنا
الوزير الاكثر فعالية في حكومة سعد الدين العثماني هو عزيز اخنوش.. الحضور الميداني قوي جدا لدى هذا الرجل
الفلاحة المغربية تواصل تألقها بكفاءة السيد عزيز اخنوش الذي لا يكل و لا يمل.
اتمنى ان يقتاد كل الوزراء باخنوش.. ولد الشعب. العمل و المعقول.
الفلاح المغربي اكبر مستفيد من المشاريع الفلاحية التي يتم انجازها.
المغرب يسير في الطريق الصحيح من ناحية الفلاحة التي تشكل مصدر رزق ملايين المغاربة.
اقليم تيزنيت يستفيد من عدد من المرافق و المنشأت و البنيات التحاية التي تتعزز بالمنطقة، و مساهمة وزارة الفلاحة و التنمية القروية هي التب تحتل مكانة مهمة.
النبيات التحتية الطرقية من اهم مطالب ساكنة اقليم تيزنيت.. و فك العزلة عن الدواوير، و هذا من بين البرامج التي تشتغل عليها وزارة الفلاحة.
الطرق، الفلاحة، الربط بالماء الصالح للشرب، مشاريع ضمن اخرى تقودها الحكومة الحالية.
وزير الفلاحة يجول في مختلف البقاع و يتواصل عن قرب مع المواطنين. و يظل وفيا للعهد في العمل و المعقول و اغراس اغراس.
اصبحت التنمية القروية او تنمية القروية لضمان استقرار الساكنة المحلية احد المطالب التي ينادي بها الجميع بدون استثناء
ساكنة اقليم تيزنيت تستبشر خيرا بقدوم السيد عزيز اخنوش ابن المنطقة و احد الفعاليات الاقتصادية و السياسية الاكثر تأثيرا.
السيد أخنوش. بدأ حملته الانتخابية قبل اوانها في مسقط رأيه غ تافروت.
لماذا السيد أخنوش لم يلبي ولم يسمع نداء المتكرر لأهل تارودانت
وسوس لأحد من الرعات الجائرون الصحراويين الذين يهاجمون أرضهم. ويرعون فيه بلا قانون .
واين دعوات من يدعي.اننا في بلد الحق والقانون.؟
واين هو التطبيق؟