وزير الفلاحة في تافراوت

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‫تعليقات الزوار

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  • عنتاب بريك
    الأحد 11 أبريل 2021 - 09:22

    حملة انتخابية قبل أوانها واختراق صريح للحجر الصحي حلال عليهم وحرام على المواطنين البسطاء !! البلد يتجه الى نمودج مصر مبارك وتونس بنعلي في تقديس الحزب الواحد والوحيد وهو حزب الدولة العميقة الذي يمثله الزعيم المظلي المدلل صاحب البر والبحر وكل شيء وحتى اعادة التربية !!
    حيث شارك حزبه في مختلف الحكومات ولم يفعل شيءا !!
    هذا مع توفير كل إمكانية الدولة لتحركات هولاء في عز الأزمة

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  • ج مصطفى
    الأحد 11 أبريل 2021 - 09:24

    90 % من التغطيات تهم أخنوش أليس هناك وزراء آخرون في هذا الوطن ؟
    أم أن أخنوش الوحيد اللي واقف على شغلو رغم انه لا يتقاضى سنتيما واحدا على التوزيرة ؟

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  • أملن
    الأحد 11 أبريل 2021 - 09:28

    نحن في تافراوت سعداء بتواجد ابن البلدة عزيز اخنوش معنا

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  • المالكي المالكي
    الأحد 11 أبريل 2021 - 09:32

    الوزير الاكثر فعالية في حكومة سعد الدين العثماني هو عزيز اخنوش.. الحضور الميداني قوي جدا لدى هذا الرجل

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  • سمير
    الأحد 11 أبريل 2021 - 09:33

    الفلاحة المغربية تواصل تألقها بكفاءة السيد عزيز اخنوش الذي لا يكل و لا يمل.

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  • الياس
    الأحد 11 أبريل 2021 - 09:33

    اتمنى ان يقتاد كل الوزراء باخنوش.. ولد الشعب. العمل و المعقول.

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  • عادل
    الأحد 11 أبريل 2021 - 09:34

    الفلاح المغربي اكبر مستفيد من المشاريع الفلاحية التي يتم انجازها.

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  • حسن
    الأحد 11 أبريل 2021 - 09:35

    المغرب يسير في الطريق الصحيح من ناحية الفلاحة التي تشكل مصدر رزق ملايين المغاربة.

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  • البشير
    الأحد 11 أبريل 2021 - 09:35

    اقليم تيزنيت يستفيد من عدد من المرافق و المنشأت و البنيات التحاية التي تتعزز بالمنطقة، و مساهمة وزارة الفلاحة و التنمية القروية هي التب تحتل مكانة مهمة.

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  • هشام
    الأحد 11 أبريل 2021 - 09:36

    النبيات التحتية الطرقية من اهم مطالب ساكنة اقليم تيزنيت.. و فك العزلة عن الدواوير، و هذا من بين البرامج التي تشتغل عليها وزارة الفلاحة.

    0
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  • فيصل
    الأحد 11 أبريل 2021 - 09:36

    الطرق، الفلاحة، الربط بالماء الصالح للشرب، مشاريع ضمن اخرى تقودها الحكومة الحالية.

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  • عبد الله
    الأحد 11 أبريل 2021 - 09:37

    وزير الفلاحة يجول في مختلف البقاع و يتواصل عن قرب مع المواطنين. و يظل وفيا للعهد في العمل و المعقول و اغراس اغراس.

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  • سمبل
    الأحد 11 أبريل 2021 - 09:37

    اصبحت التنمية القروية او تنمية القروية لضمان استقرار الساكنة المحلية احد المطالب التي ينادي بها الجميع بدون استثناء

    0
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  • زمورو
    الأحد 11 أبريل 2021 - 09:38

    ساكنة اقليم تيزنيت تستبشر خيرا بقدوم السيد عزيز اخنوش ابن المنطقة و احد الفعاليات الاقتصادية و السياسية الاكثر تأثيرا.

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  • الحسين
    الأحد 11 أبريل 2021 - 09:38

    السيد أخنوش. بدأ حملته الانتخابية قبل اوانها في مسقط رأيه غ تافروت.
    لماذا السيد أخنوش لم يلبي ولم يسمع نداء المتكرر لأهل تارودانت
    وسوس لأحد من الرعات الجائرون الصحراويين الذين يهاجمون أرضهم. ويرعون فيه بلا قانون .
    واين دعوات من يدعي.اننا في بلد الحق والقانون.؟
    واين هو التطبيق؟

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