غرس مئات الهكتارات من الأشجار المثمرة بتزنيت

أعطى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الجمعة، رفقة نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، الانطلاقة الرسمية لعدد من البرامج الفلاحية المتعلقة بغرس مئات الهكتارات من الأشجار المثمرة بإقليم تزنيت.

ويهم المشروع الأول، الممول بصيغة تشاركية بين الصندوق الأخضر للمناخ والدولة المغربية، غرس 3340 هكتارا من شجر الأركان، تتوزع على 230 هكتارا بجماعة الركادة، و140 هكتارا بجماعة أربعاء الساحل؛ على أن تشمل الهكتارات الأخرى عدة جماعات بالإقليم، على رأسها أفلا إغير وأربعاء أرسموكة وسيدي أحمد أموسى.

كما تضم المشاريع الأخرى غرس 150 هكتارا بأشجار الخروب واللوز والزيتون، موزعة على جماعات أربعاء الساحل وآيت وافقا وأربعاء رسموكة، إضافة إلى 710 هكتارات من الأعشاب الطبية والعطرية، وإحداث منشآت مائية لتجميع مياه الأمطار.

وتهدف مشاريع غرس الأشجار المثمرة بإقليم تزنيت إلى توسيع المساحات المغروسة وخلق ضيعات فلاحية نموذجية، وتحسين دخل الفلاحين وتثمين وتطوير الإنتاج، إلى جانب خلق فرص الشغل وحماية الأراضي الفلاحية من التعرية وترشيد استعمال المياه المعدة للري.

وعن هذه المشاريع الفلاحية قال عزيز أخنوش إنها تأتي في إطار تنفيذ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمعية شركائها، التعليمات الملكية السامية الداعية إلى العناية بالمناطق القروية والجبلية.

وأشار الوزير أخنوش، في تصريح أدلى به للصحافة، إلى أن المشاريع المذكورة ستعود بالنفع على الجماعات المستهدفة، وستمكن ساكنتها من كسب موارد للعيش داخل المجال القروي، وبالتالي المساهمة في وضع هذه المناطق على سكة التنمية.

تجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش كان مرفوقا خلال هذه الزيارة بوزيرة السياحة ووالي جهة سوس ماسة وعامل إقليم تزنيت، ورئيس جهة سوس ماسة وبرلماني الإقليم، إلى جانب عدد من رؤساء المصالح الأمنية والخارجية وفعاليات جمعوية ومنتخبة.