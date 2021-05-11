وزير خارجية موريتانيا يتباحث مع سفير المغرب

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الثلاثاء بمكتبه، حميد شبار، سفير المملكة المغربية المعتمد لدى موريتانيا.

وتم خلال اللقاء، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، استعراض “العلاقات الثنائية الأخوية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين”.

وجرى اللقاء بحضور محمد الحنشي الكتاب، السفير المدير العام لمديرية التعاون الثنائي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، وعمر محمد بابو، السفير مدير العالم العربي بالمديرية نفسها.